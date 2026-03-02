أخبار العملات الرقمية: ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 2% رغم الحرب في الشرق الأوسط

على الرغم من الحرب في الشرق الأوسط وتراجع المعنويات بشكل واضح في أسواق الأسهم - مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من التضخم - فقد كان رد فعل البيتكوين هادئًا نسبيًا. فبعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية على أهداف في إيران، انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى حوالي 63,000 دولار صباح السبت، لكنه انتعش منذ ذلك الحين بنحو 5% ويستقر الآن قرب 66,500 دولار. وقد أكدت بيانات سلسلة الكتل في البداية وجود ضغوط بيع في مشتقات البيتكوين، حيث بلغت عمليات التصفية ذروتها عند حوالي 1.8 مليار دولار من المراكز، إلا أن السوق سرعان ما استعاد توازنه.

المصدر: كريبتو كوانت

على نحوٍ مفاجئ، لم يلجأ المستثمرون على المدى القصير إلى بيع كميات كبيرة من البيتكوين، مما قد يشير إلى مرحلة "نضوب العرض" في هذه المرحلة من الدورة، ويدل على أن البيتكوين حاليًا في حوزة جهات ذات موارد قوية نسبيًا.

المصدر: كريبتو كوانت

من جهة أخرى، لا يزال جزء كبير من معروض البيتكوين المتراكم خلال العامين الماضيين يعاني من خسائر. وقد يؤدي انخفاض السعر إلى ما دون مستوى 60,000 دولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، إلى زيادة حادة في الخسائر غير المحققة لدى حاملي البيتكوين على المدى الطويل.

المصدر: CryptoQuant

صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) لا تشهد حالة من الذعر (حتى الآن).

في هذه المرحلة من دورة السوق، لا يزال تركيز المستثمرين منصبًا على البيتكوين، بينما تراجعت مكانة الإيثيريوم بشكل ملحوظ. ويتضح ذلك من خلال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة: إذ لا تزال رؤوس الأموال تُفضل البيتكوين، وبدون انتعاش مستدام في سعر البيتكوين، يبدو من غير المرجح حدوث سوق صاعدة أوسع للعملات الرقمية، بما في ذلك الإيثيريوم، في الوقت الراهن. باستثناء يومي الاثنين والجمعة الماضيين، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين تدفقات صافية إيجابية واضحة خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للإيثيريوم تدفقات إيجابية طفيفة فقط.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

لا يزال رأس المال التراكمي في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية كبيرًا. انخفضت الأصول بنحو 15% منذ بلوغها ذروتها، على الرغم من انخفاض سعر البيتكوين بنحو 50% عن أعلى مستوياته على الإطلاق. يشير هذا إلى أنه على الرغم من تسارع عمليات البيع المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أن تكون مفرطة.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

رسوم بيانية للبيتكوين والإيثيريوم (يوم واحد)

من الناحية الفنية، يبدو أن البيتكوين سيستقر بين 60,000 و72,000 دولار أمريكي على المدى القريب. من المرجح أن السوق يبحث عن محفز يدفعه نحو تحرك أكثر حسمًا في أي من الاتجاهين. لا يمكن استبعاد انخفاض آخر نحو 50,000 دولار أمريكي، خاصةً إذا تدهورت أوضاع الأسهم العالمية أكثر، مما سيدعم الدولار الأمريكي وعوائد السندات والنفط. في المقابل، فإن اختراقًا حاسمًا فوق منطقة 74,000-75,000 دولار أمريكي سيزيد من احتمالية محاولة تعافٍ أكثر استدامة.

المصدر: xStation5