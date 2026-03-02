التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء 💡

الجدول الزمني المفصل أدناه (المصدر: xStation):
- تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض لجلسة التداول النقدي اليوم في أوروبا.
- يعود ذلك إلى قلق المستثمرين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي وصل إلى دول مثل الإمارات والبحرين وقبرص.
- أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فستكون بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشر مديري المشتريات (ISM) من الولايات المتحدة الأمريكية من أهم التقارير التي يجب مراقبتها.
عاجل: أداء ADP الأقوى من المتوقع يفشل في دعم الدولار الأمريكي
توقف ارتفاع الدولار، لكن هل سيستمر ذلك لفترة طويلة؟ 💸
الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية إلى 15%
تغييرات قيادية في «سابك»: تقاعد الفقيه وتكليف الفقير بقيادة المرحلة المقبلة