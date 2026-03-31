١٣:٠٦ · ٣١ مارس ٢٠٢٦

عاجل: معدل التضخم في منطقة اليورو أقل من المتوقع وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين

بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 2.5% في مارس، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.6% وتوقعات سابقة بلغت 1.9%.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو 2.3%، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.4% وتوقعات سابقة بلغت 2.4%.

وحقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بعد صدور البيانات، ليصل إلى 1.146، حيث جاءت البيانات أعلى بكثير من بيانات فبراير نتيجةً لارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

 

المصدر: xStation5

