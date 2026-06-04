يُتوقع أن تحقق شركة "المملكة القابضة" السعودية مكاسب دفترية بقيمة 1.2 مليار دولار من استثمارها البالغ 0.34% في "سبيس إكس ، حال تنفيذ شركة الصواريخ والفضاء والذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك لطرح عام أولي تاريخي محتمل عند تقييم يناهز 1.75 تريليون دولار.

من جانبها قالت المملكة في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن القيمة الدفترية الحالية لحصتها في "سبيس إكس" تبلغ 16.76 مليار ريال أو ما يعادل 4.47 مليار دولاركما في القوائم المالية في 31 مارس 2026، استناداً إلى تقييم إجمالي للشركة الأميركية عند 1.25 تريليون دولار. وبينت أن الأمير الوليد بن طلال ، المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة ما يقارب 0.29% من أسهم "SpaceX"، وهو استثمار مستقل ومنفصل عن استثمارها.

يشار أنه خلال جلسة التداولات في البورصة، انخفض سعر سهم المملكة بالحد الأقصى البالغ 10%، وذلك بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات متتالية حتى الثلاثاء بنحو 43%، ليصل لأعلى مستوياته في قرابة 10 سنوات.

كانت "المملكة" قد كشفت لوسائل الاعلام في وقت سابق أنها تمتلك مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال حصة مجمعة في "سبيس إكس" تبلغ 0.63%. وقالت الشركة حينها إن قيمة الحصة المجمعة تبلغ 8.32 مليار دولار عند تقييم الشركة بنحو 1.25 تريليون دولار، وسترتفع إلى 10.55 مليار دولار عند تقييم الشركة بـ1.75 تريليون دولار.

من جانبها تسعى "سبيس إكس" إلى جمع 75 مليار دولار من خلال الطرح وتخطط الشركة، ومقرها ستاربايس في تكساس، لطرح نحو 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، وفقاً لملفها المقدم يوم الأربعاء إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وبذلك السعر، ستبلغ القيمة السوقية لـ"سبيس إكس" نحو 1.77 تريليون دولار بناءً على عدد الأسهم القائمة في الملف.

من المتوقع أن يتم تسعير الطرح العام الأولي في أقرب وقت ممكن بحلول 11 يونيو ويضع هذا الملف الشركة على أعتاب بدء عملية الترويج الرسمية للطرح يوم الخميس، حيث سيبدأ إيلون ماسك وكبار التنفيذيين بعرض خطتهم على المستثمرين، مستعرضين مشاريع "سبيس إكس" الكبرى، والتي لا تقتصر على ما يُعرف بالحوسبة الذكية في المدار على نطاق واسع، بل تشمل أيضاً تطوير نشاط الاتصالات المباشرة مع الهواتف المحمولة، وزيادة إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "تسلا"، وصولاً إلى بناء قواعد على القمر ومستعمرة على المريخ.

كما شددت "المملكة القابضة" في إفصاحها على أن سعر سهم الطرح العام الأولي النهائي والتقييم الناتج عنه لشركة "سبيس إكس" لم يتم تأكيدهما أو الإعلان عنهما رسمياً حتى الآن، مشيرة إلى أن التقديرات المتداولة تناولت نطاقات مختلفة من التقييمات المحتملة، فيما لا تستطيع الشركة تأكيد أي تقييم محدد في المرحلة الحالية كما أضافت أن جميع التقديرات المتعلقة بتقييم استثمارها في "سبيس إكس" تظل استرشادية وقابلة للتغيير إلى حين تحديد سعر الطرح النهائي.