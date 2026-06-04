ملخص الأسواق العالمية – الخميس 4 يونيو 2026

- شهدت الأسواق العالمية جلسة متباينة مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
- في الولايات المتحدة، سجل مؤشر Dow Jones Industrial Average مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بمكاسب أسهم الرعاية الصحية والقطاع المالي، بينما حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعاً طفيفاً.
- تعرض مؤشر Nasdaq Composite لضغوط بيعية نتيجة هبوط أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، خصوصاً بعد تراجع سهم Broadcom بأكثر من 14% إثر نتائج لم ترقِ إلى توقعات المستثمرين بشأن نمو الذكاء الاصطناعي.
- شهدت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً نسبياً، مع صعود معظم المؤشرات الرئيسية بدعم من أسهم القطاعات الدفاعية والرعاية الصحية.
- في آسيا، تراجعت مؤشرات اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وأستراليا مع انتقال موجة الحذر من وول ستريت إلى الأسواق الإقليمية.
- يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية القادمة لما لها من تأثير مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
- التصعيد الإيراني والأمريكي: شهدت المنطقة توتراً حاداً بعد هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ شنته إيران على مطار الكويت الدولي، مبررة ذلك باستهداف قواعد أمريكية رداً على ضربات "دفاعية" سابقة شنتها القيادة المركزية الأمريكية. هذا التصعيد يهدد بانهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران، ويضع أمن الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز تحت ضغوط غير مسبوقة.
- النزاع في لبنان: رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية، أعلن "حزب الله" رفضه القاطع للخطة، مطالباً بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وقد تلا ذلك استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية والاشتباكات المتبادلة، مما أدى إلى تعقيد المشهد الأمني ومقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام (اليونيفيل).
- التعقيدات الدبلوماسية: تصر طهران على ربط أي تهدئة شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان، بينما تحاول واشنطن فصل مسار المفاوضات لمنع اتساع رقعة الصراع. هذه الضبابية السياسية والعسكرية تبقي الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة، في حالة ترقب مستمر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
ملخص السلع والعملات الرقمية
- النفط: تراجعت أسعار النفط بعد تقارير عن تهدئة محتملة في المنطقة، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية. خام برنت يتداول قرب 95–97 دولاراً للبرميل.
- الغاز الطبيعي: بقي مدعوماً بمخاوف الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع استمرار تقلبات الأسعار.
- الذهب: ارتفع كملاذ آمن مع توجه المستثمرين نحو الأصول الدفاعية، مسجلاً مكاسب قوية خلال الجلسة.
- الفضة: تحركت في اتجاه مشابه للذهب لكنها أظهرت تقلبات أعلى نتيجة ارتباطها بالطلب الصناعي.
- العملات الرقمية: تعرضت لضغوط بيعية؛ حيث تراجع Bitcoin إلى قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر وسط انخفاض شهية المخاطرة وخروج بعض التدفقات الاستثمارية.
هل أوقف الكونغرس فعلاً الحرب في الشرق الأوسط
الولايات المتحدة: ضعف سوق العمل والذكاء الاصطناعي يؤثران على وول ستريت ❗
ملخص السوق الأوروبية: جلسة التداول مستقرة وسط تقلبات القطاعات 🔎
المملكة القابضة مرشحة لتحقيق مكاسب بـ1.2 مليار دولار من طرح "سبيس إكس"