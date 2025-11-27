عاجل: معنويات منطقة اليورو: مستهلكون حذرون، وخدمات متفائلة

منطقة اليورو (10:00)
المعروض النقدي M3 (سنويًا) لشهر أكتوبر: الفعلي 2.8% (المتوقع 2.8%؛ السابق 2.8%)
منطقة اليورو (11:00) - المعنويات الاقتصادية لشهر نوفمبر:
مؤشر معنويات الأعمال: الفعلي -0.66 (السابق -0.47 - مُعدّل)
مؤشر المعنويات الاقتصادية: الفعلي 97 (المتوقع 96.9؛ السابق 96.8)
مؤشر معنويات المستهلك: الفعلي -14.2 (المتوقع -14؛ السابق -14.2)
مؤشر معنويات المنتجين: الفعلي -9.3 (المتوقع -8؛ السابق -8.2)
مؤشر معنويات قطاع الخدمات: الفعلي 5.7 (المتوقع 4.4؛ السابق 4)
المصدر: xStatio5
الملخص اليومي: أنهت وول ستريت وأسواق الطاقة الشهر على موجة من المكاسب.
الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!
ارتفاع أسهم إنتل بعد شائعات عن رقائق لشركة أبل
الولايات المتحدة: بعد يوم راحة، افتتحت وول ستريت الجلسة باللون الأخضر