حصاد الأسواق (27.11.2025)

في أستراليا، ركز المستثمرون على بيانات استثمار رأس المال الاستثنائية، والتي أظهرت زيادة بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا بذلك أي توقعات بكثير، مسجلًا أقوى نمو منذ عام 2012. وأشار الإنفاق القياسي على المعدات والآلات إلى انتعاش قطاع الشركات، واستمرار النقاش حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعيد النظر في تشديد السياسة النقدية في أوائل عام 2026 .