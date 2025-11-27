حصاد الأسواق (27.11.2025)

- اختتمت جلسة التداول الأمريكية أمس في منطقة إيجابية قوية. قاد مؤشر ناسداك 100 المكاسب، مرتفعًا بنسبة 0.87%، مدفوعًا بأسهم إنفيديا وشركات أشباه الموصلات الأخرى. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.69%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.67%.
- تتوقع الأسواق بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ونتيجةً لذلك، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، حيث تراجع مقابل معظم العملات الرئيسية، مع تدفق بعض رؤوس الأموال إلى العملات الأسترالية والجنيه الإسترليني.
- ستُغلق الجلسة الأمريكية اليوم بمناسبة عيد الشكر.
- في آسيا، حققت مؤشرات الأسهم مكاسب معتدلة خلال الجلسة. ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.34%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.49%. وظل مؤشر ستاندرد آند بورز/ASX 200 الأسترالي دون تغيير يُذكر. كان قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي حدثًا رئيسيًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار فورًا إلى نهاية دورة التيسير النقدي.
- في اليابان، ارتفع الين في البداية على خلفية تكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من ديسمبر. ومع ذلك، خفف خطاب ألقاه نوغوتشي، عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان، من توقعات السوق. وأكد نوغوتشي استعداده لمزيد من تطبيع السياسة النقدية، لكنه شدد على ضرورة اتباع نهج حذر للغاية وتجنب التسرع.
- في أستراليا، ركز المستثمرون على بيانات استثمار رأس المال الاستثنائية، والتي أظهرت زيادة بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا بذلك أي توقعات بكثير، مسجلًا أقوى نمو منذ عام 2012. وأشار الإنفاق القياسي على المعدات والآلات إلى انتعاش قطاع الشركات، واستمرار النقاش حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعيد النظر في تشديد السياسة النقدية في أوائل عام 2026.
- أبقى بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 2.5%، بما يتماشى مع التوقعات العامة.
- حدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.0826، وهو أقل من المستوى المتوقع البالغ 7.1056.
- أظهرت البيانات الصينية ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 1.9% على أساس سنوي من يناير إلى أكتوبر، لكن شهر أكتوبر وحده شهد انخفاضًا بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وهو الأضعف في خمسة أشهر.
- في سوق السلع، يبلغ سعر الذهب حوالي 4,162 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما يبلغ سعر الفضة حوالي 52.65 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وقد دُعم ارتفاع الفضة بانخفاض احتياطيات الصين من المعدن إلى أدنى مستوى لها في عقد.
- في أسواق العملات المشفرة، لا تزال هناك أجواء إيجابية طفيفة، مدعومة بآمال المستثمرين في خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. يُتداول بيتكوين مجددًا فوق 90,000 دولار أمريكي، بينما يُتداول إيثريوم فوق 3,000 دولار أمريكي.
مخطط اليوم: USDJPY (01.12.2025)
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا