"علي بابا" تراهن على الذكاء الاصطناعي العملي في النظارات، لكن ظلال البنتاغون تخيم على السوق

أطلقت شركة علي بابا أول نظارات Quark AI في الصين، متخذةً خطوةً أخرى في السباق العالمي للهيمنة على قطاع الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يبدأ سعرها من 1899 يوانًا، أي ما يعادل حوالي 268 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز نهج الشركة الطموح في جعل المنتج متاحًا على نطاق واسع في سوقها المحلية. يُعزز التكامل العميق مع Alipay وTaobao سهولة استخدامها بشكل كبير، حيث يشمل المدفوعات ومقارنات الأسعار الفورية. على عكس سماعات الواقع الافتراضي الضخمة من Meta، التي تُسيطر على أكثر من 80% من السوق، تُشبه نظارات Quark AI النظارات العادية، وتجذب المستخدمين الذين يترددون في ارتداء نظارات مستقبلية. تُوفر النظارات ميزات مثل الترجمة الفورية والتعرف على أسعارها.

يكتسب هجوم عمالقة التكنولوجيا الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي زخمًا متزايدًا. فإلى جانب تحديثات روبوتات الدردشة الأخيرة من علي بابا، أطلقت شاومي وبايدو منتجات مماثلة، مما يُقلل من فرص الشركات العالمية الرائدة مثل Apple مع Vision Pro أو Samsung مع Galaxy XR. في الوقت نفسه، تعرضت أسهم علي بابا وبايدو وبي واي دي لضغوط عقب تقرير حول إمكانية إدراج هذه الشركات في قائمة البنتاغون 1260H، والتي تشمل كيانات مرتبطة بالجيش الصيني تعمل في الولايات المتحدة. لا يفرض هذا الإدراج عقوبات مباشرة، ولكنه يُشير إلى مخاطر تتعلق بالسمعة، وقد يُثني شركاء الأعمال، مما يؤثر على تقييمات قطاعي الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.

يُسلط إطلاق نظارات Quark AI الضوء على التوسع الاستراتيجي لشركة علي بابا في مجال الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، إلا أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال تُشكل عاملاً رئيسياً يضغط على شركات التكنولوجيا الصينية.

