عاجل: مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتوافق مع التوقعات 📊

- مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة: ٤.٠٦ مليون وحدة فعلية (توقعات ٤.٠٦ مليون وحدة، وسابقًا ٤.٠٠ مليون وحدة)؛ ارتفاع المبيعات بنسبة ١.٥٪ (توقعات ١.٥٪، وسابقًا -٠.٢٪)
- ثقة المستهلك في منطقة اليورو (سبتمبر): -١٤.٢٪، مقابل -١٥٪ متوقعة، و-١٤.٩٪ سابقًا
الإمارات تكشف عن أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها
أرباح أدنوك للحفر الإماراتية ترتفع بأكثر من 17% في 9 أشهر
التقويم الاقتصادي: مجلس المؤتمرات الأمريكي وبيانات سوق الإسكان في دائرة الضوء في وول ستريت
عاجل: ثقة المستهلكين الألمان أقل من التوقعات من مؤشر GFK