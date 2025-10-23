اقرأ أكثر
٦:٠٣ م · ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تتوافق مع التوقعات 📊

أهم النقاط
  •   مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة: ٤.٠٦ مليون وحدة فعلية (توقعات ٤.٠٦ مليون وحدة، وسابقًا ٤.٠٠ مليون وحدة)؛ ارتفاع المبيعات بنسبة ١.٥٪ (توقعات ١.٥٪، وسابقًا -٠.٢٪)
  • ثقة المستهلك في منطقة اليورو (سبتمبر): -١٤.٢٪، مقابل -١٥٪ متوقعة، و-١٤.٩٪ سابقًا
 

 

٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ٢:٢٣ م

الإمارات تكشف عن أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ٢:١٣ م

أرباح أدنوك للحفر الإماراتية ترتفع بأكثر من 17% في 9 أشهر
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٣٢ م

التقويم الاقتصادي: مجلس المؤتمرات الأمريكي وبيانات سوق الإسكان في دائرة الضوء في وول ستريت
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:٠٨ ص

عاجل: ثقة المستهلكين الألمان أقل من التوقعات من مؤشر GFK

