عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقل من التوقعات

- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شاملةً وقود السيارات (شهريًا) أكتوبر: -0.1% (التقدير: 0.3%؛ السابق: -1.1%؛ السابق: -0.9%)
- شاملةً وقود السيارات (سنويًا): 0.6% (التقدير: 0.9%؛ السابق: 0.2%؛ السابق: 0.6%)
- فائض وقود السيارات (شهريًا): -0.2% (التقدير: 0.1%؛ السابق: -1.0%؛ السابق: -0.8%)
- فائض وقود السيارات (سنويًا): 1.2% (التقدير: 1.5%؛ السابق: 1.2%؛ السابق: 1.6%)
البيانات الضعيفة من سوق العمل البريطاني، والتي قد تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل بنك إنجلترا.
