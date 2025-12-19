اقرأ أكثر
١١:٠٦ ص · ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقل من التوقعات

GBP/USD
فوركس
-
-
  • مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شاملةً وقود السيارات (شهريًا) أكتوبر: -0.1% (التقدير: 0.3%؛ السابق: -1.1%؛ السابق: -0.9%)
  • شاملةً وقود السيارات (سنويًا): 0.6% (التقدير: 0.9%؛ السابق: 0.2%؛ السابق: 0.6%)
  • فائض وقود السيارات (شهريًا): -0.2% (التقدير: 0.1%؛ السابق: -1.0%؛ السابق: -0.8%)
  • فائض وقود السيارات (سنويًا): 1.2% (التقدير: 1.5%؛ السابق: 1.2%؛ السابق: 1.6%)
 

البيانات الضعيفة من سوق العمل البريطاني، والتي قد تزيد من فرص خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل بنك إنجلترا.

