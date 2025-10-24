عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة جاءت أعلى بكثير من المتوقع؛ انخفاض EURGBP 📌

07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر:

مبيعات التجزئة: نمو فعلي بنسبة 1.5% على أساس سنوي؛ توقعات 0.6% على أساس سنوي؛ سابقًا 0.7% على أساس سنوي؛

مبيعات التجزئة: نمو فعلي بنسبة 0.5% على أساس شهري؛ توقعات -0.2% على أساس شهري؛ سابقًا 0.6% على أساس شهري؛

مبيعات التجزئة الأساسية: نمو فعلي بنسبة 2.3% على أساس سنوي؛ توقعات 0.7% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.3% على أساس سنوي؛

مبيعات التجزئة الأساسية: نمو فعلي بنسبة 0.6% على أساس شهري؛ سابقًا 1.0% على أساس شهري؛

شهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفاعًا قويًا في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.0% على أساس سنوي - وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022. وقد عزز الطقس الدافئ مبيعات الملابس، بينما واصلت متاجر التجزئة عبر الإنترنت وغير المتاجر سلسلة ارتفاعاتها، مسجلةً ثمانية أشهر متتالية من النمو. شهد شهر سبتمبر وحده زيادةً في أحجام المبيعات بنسبة 0.5% بعد ارتفاع بنسبة 0.6% في أغسطس، مدعومةً بالطلب القوي في متاجر الكمبيوتر والاتصالات والمجوهرات عبر الإنترنت، وخاصةً على الذهب. ورغم هذا الزخم القوي، لا تزال أحجام مبيعات التجزئة الإجمالية أقل بنسبة 1.6% عن مستويات ما قبل الجائحة.