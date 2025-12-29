عاجل: مخزونات الغاز الأمريكية أعلى بقليل من المتوقع 🔥

12:29- بيانات مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (أسبوعيًا)
- المنشور: -166 مليار
- المتوقع: -168 مليار
- السابق: -167 مليار
جاءت قراءة المخزون أعلى بقليل من التوقعات. وهذه هي القراءة الثانية على التوالي التي تُسجل هذا الارتفاع، ولكن نظرًا للمفاجأة المحدودة جدًا في السوق، فإن التغير في التقييمات لا يزال طفيفًا.
الغاز الطبيعي (شهريًا)
المصدر: xStation5
