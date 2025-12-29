اقرأ أكثر
٩:٢٢ م · ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مخزونات الغاز الأمريكية أعلى بقليل من المتوقع 🔥

NATGAS
السلع
-
-

12:29- بيانات مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (أسبوعيًا)

  • المنشور: -166 مليار
  • المتوقع: -168 مليار
  • السابق: -167 مليار

جاءت قراءة المخزون أعلى بقليل من التوقعات. وهذه هي القراءة الثانية على التوالي التي تُسجل هذا الارتفاع، ولكن نظرًا للمفاجأة المحدودة جدًا في السوق، فإن التغير في التقييمات لا يزال طفيفًا.

 

الغاز الطبيعي (شهريًا)

 

المصدر: xStation5

٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ٢:٠٩ م

مؤشر فوتسي 100 يسجل مستوى قياسياً جديداً 📈 هذه القطاعات الثلاثة تدعم أسهم المملكة المتحدة
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٤٦ ص

مخطط اليوم : الفضة (31.12.2025)
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٢٣ ص

التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة 🔎
٣١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٧ ص

حصاد الأسواق (31.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات