٨:٠٧ م · ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مخزونات النفط الخام أعلى من التوقعات 📌

أهم النقاط
أهم النقاط
  • مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA): 3.524 مليون برميل (المتوقع: 0.25 مليون برميل، السابق: 3.715 مليون برميل)

 

05:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

 

  • مخزونات النفط الخام: الفعلية 3.524 مليون برميل؛ المتوقعة 0.300 مليون برميل؛ السابقة 3.715 مليون برميل؛
 

 

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٧ م

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٨:٤٠ م

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ٣:٤١ م

١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ ص

