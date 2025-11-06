ملخص يومي: تراجع التفاؤل في وول ستريت مجددًا. انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة.

- هيمن البائعون على الجلسة الأوروبية اليوم. فقد مؤشر داكس الألماني ما يقرب من 1.5٪، بينما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 0.4٪ بعد رسالة حذرة إلى حد ما من بنك إنجلترا، والتي تركت أسعار الفائدة دون تغيير. في الولايات المتحدة، نشهد انخفاضات حادة في أسهم التكنولوجيا، مع تعرض قطاعي أشباه الموصلات والبرمجيات للضغط. أظهرت بيانات تشالنجر اليوم 153000 وظيفة في الولايات المتحدة في سبتمبر - وهو أعلى رقم منذ عام 2003. انخفض عقد US100 بأكثر من 1.5٪، بينما خسر عقد US30 أكثر من 0.8٪.
- يقفز زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم من 1.15 إلى ما يقرب من 1.155 وسط ضعف الدولار الأمريكي؛ كما ارتفع الذهب والفضة قليلاً. ووفقًا لرئيس مجلس النواب الأمريكي جونسون علق اليوم قائلاً "(...) أنا أقل تفاؤلاً بشأن انتهاء الإغلاق". يبدو أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول يضغط على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم بعد أن وصلت إلى مستوى مقاومة رئيسي بالقرب من EMA200.
- انخفضت العقود الآجلة للقهوة في بورصة ICE اليوم، على الرغم من استمرار انخفاض مخزونات القهوة واستمرار هطول الأمطار في منطقة ميناس جيرايس، المنطقة الرئيسية لزراعة أرابيكا في البرازيل، دون المتوسط. إضافةً إلى ذلك، تُثير مخاطر الأعاصير في مناطق إنتاج روبوستا في فيتنام مخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات، في حين انخفضت مخزونات قهوة ICE إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، حيث بلغت حوالي 430,000 كيس (60 كجم لكل كيس). ومع ذلك، ينبع بعض التفاؤل من تقارير رويترز التي تفيد بأن تجار القهوة قد شحنوا حوالي 150,000 كيس من أرابيكا إلى أوروبا، مما خفف المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزونات.
- تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت المملكة العربية السعودية خفض أسعار تصدير النفط الخام إلى آسيا إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا، وفي ظل ارتفاع إنتاج أوبك. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج، زادت أوبك إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 50,000 برميل يوميًا ليصل إلى 29.07 مليون برميل يوميًا. تم تعويض الزيادة في الإنتاج من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت جزئيًا بانخفاضات في ليبيا وفنزويلا، والتي خفضت معًا الإنتاج بنحو 120 ألف برميل يوميًا. حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من فائض قياسي محتمل في العرض في عام 2026. انخفض النفط بنسبة 1٪ تقريبًا اليوم إلى حوالي 63 دولارًا للبرميل. كما انخفض الغاز الطبيعي بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتخزين زيادة قدرها 33 مليار قدم مكعب مقابل 31 مليار قدم مكعب متوقعة و74 مليار قدم مكعب سابقًا.
- تتعرض العملات المشفرة لضغوط، حيث تراجعت عملة البيتكوين إلى 101 ألف دولار بعد أكثر من 2.5 مليار دولار من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة خلال الجلسات الست الماضية. تشير K33 Research إلى مستوى 90 ألف دولار كدعم مهم محتمل (متوسط سعر شراء حيازات صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية)، بينما تقف "فجوة السعر" في العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية بالقرب من 92 ألف دولار - وهو المستوى الذي انتعشت منه أيضًا عملة البيتكوين في أبريل. تحاول العملات المشفرة تحقيق الاستقرار بعد موجة البيع، لكن معظم المشاريع تشهد تراجعًا إلى جانب عملتي الإيثريوم والبيتكوين.
- أبلغ أعضاء إدارة دونالد ترامب الكونغرس يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لشن هجمات على الأراضي الفنزويلية، وليس لديها أي أساس قانوني للقيام بمثل هذه العمليات، وفقًا لمصادر مطلعة على إحاطة البيت الأبيض. منذ سبتمبر، نفذ الجيش الأمريكي 16 غارة على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 67 شخصًا على الأقل. تنتشر القوات المسلحة الأمريكية حاليًا في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس فورد.
ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
