ملخص يومي: تراجع التفاؤل في وول ستريت مجددًا. انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة.

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت المملكة العربية السعودية خفض أسعار تصدير النفط الخام إلى آسيا إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا، وفي ظل ارتفاع إنتاج أوبك. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج، زادت أوبك إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 50,000 برميل يوميًا ليصل إلى 29.07 مليون برميل يوميًا. تم تعويض الزيادة في الإنتاج من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت جزئيًا بانخفاضات في ليبيا وفنزويلا، والتي خفضت معًا الإنتاج بنحو 120 ألف برميل يوميًا. حذرت وكالة الطاقة الدولية ( IEA ) من فائض قياسي محتمل في العرض في عام 2026. انخفض النفط بنسبة 1٪ تقريبًا اليوم إلى حوالي 63 دولارًا للبرميل. كما انخفض الغاز الطبيعي بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتخزين زيادة قدرها 33 مليار قدم مكعب مقابل 31 مليار قدم مكعب متوقعة و74 مليار قدم مكعب سابقًا.