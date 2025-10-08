عاجل: مخزونات النفط تنمو أكثر من المتوقع!🔥

16:30 - مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - التغير الأسبوعي:

التغير في مخزونات النفط الخام وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية: 3.72 مليون برميل (المتوقع: 2.3 مليون برميل؛ السابق: 1.79 مليون برميل)

التغير في مخزونات البنزين: -1.6 مليون برميل (المتوقع: -1.4 مليون برميل؛ السابق: 4.12 مليون برميل)

التغير في مخزونات نواتج التقطير: -2.02 مليون برميل (المتوقع: -0.7 مليون برميل؛ السابق: 0.56 مليون برميل)

لا يزال سوق النفط يشهد فائضًا في المعروض من النفط الخام، كما يتضح من ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك نقص ملحوظ في البنزين ونواتج التقطير، مما يشير إلى عدم كفاية طاقة التكرير مقارنةً بالطلب الحالي. ويشير الطلب المرتفع المستمر على البنزين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة، مع استمرار قوة استهلاك الوقود. من ناحية أخرى، قد يُسبب ارتفاع أسعار البنزين ضغوطًا تضخمية، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف النقل والخدمات اللوجستية. على الصعيد الإقليمي، سُجل أكبر انخفاض في مخزونات البنزين في منطقة PADD 3 (ساحل الخليج)، مما قد يشير إلى زيادة صادرات الوقود من هذا المركز الرئيسي للتكرير.

في الوقت نفسه، تشير الزيادة في المخزونات في منطقة PADD 1 (الساحل الشرقي) إلى أن الكيانات المحلية قد تسعى إلى إعادة بناء الاحتياطيات بعد الانخفاضات السابقة والاستعداد لزيادة الاستهلاك المحتملة في الأسابيع المقبلة.

كان رد فعل السوق على أحدث البيانات معتدلًا، ولكنه لا يزال هبوطيًا. بعد صدور تقرير وزارة الطاقة، ظهرت شمعة هبوطية ذات ظلال علوية وسفلية طويلة على الرسم البياني لأسعار النفط، مما يشير إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين بين المستثمرين. في البداية، حاول السوق تقليص تأثير انخفاض مخزونات المنتجات النهائية، لكن الإشارة السائدة لفائض النفط الخام تفوقت عليه، مما أدى إلى تصحيح في الأسعار. غالبًا ما يعكس هذا التكوين الشمعي غياب اتجاه واضح وتوترًا بين المتداولين، مما قد يشير إلى أن المستثمرين ينتظرون المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية أو التوجيهات بشأن سياسة إنتاج أوبك+ قبل اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا.

المصدر: Xstation5