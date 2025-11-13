عاجل: مخزونات النفط ترتفع أكثر من المتوقع! 🛢️📈

18:00 - تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (التغير الأسبوعي):

مخزونات النفط: 6.41 مليون برميل (المتوقع: 1.2 مليون برميل؛ السابق: 5.2 مليون برميل)

مخزونات البنزين: -0.94 مليون برميل (المتوقع: -2.6 مليون برميل؛ السابق: -4.73 مليون برميل)

مخزونات نواتج التقطير: -0.64 مليون برميل (المتوقع: -2.7 مليون برميل؛ السابق: -0.64 مليون برميل)

وفقًا لأحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا معتدلًا في معالجة النفط الخام، وانخفاضًا في مخزونات البنزين والمقطرات، وارتفاعًا في مخزونات البروبان، وهي مُصدّر صافٍ قوي للمنتجات البترولية. ويتزايد اعتماد البلاد على النفط الكندي، وفي سوق التسعير، نشهد انخفاضًا في أسعار النفط والبنزين، وارتفاعًا في أسعار الديزل، مما يزيد من مخاطر التكلفة في قطاع النقل والمستهلكين الصناعيين، مع تحسين أمن الطاقة في الوقت نفسه من خلال إعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

ارتفعت مخزونات النفط بشكل ملحوظ فوق التوقعات، وقد يُشكّل فائض المعروض الملحوظ في السوق ضغطًا إضافيًا على أسعار النفط الخام. ويشير تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الحكومة الأمريكية تستغل انخفاض الأسعار لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي، الذي استُخدم للتحكم في الأسعار في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يُعزى ارتفاع مخزونات النفط إلى مزيج من انخفاض الطلب على البنزين ومحدودية طاقة معالجة المصافي. تجدر الإشارة إلى أن الكيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليًا عند مستويات منخفضة قياسية من مخزونات الوقود.

لا تشهد هذه المخزونات زيادة على الرغم من انخفاض الأسعار، مما يشير إلى أن الموردين يتوقعون استمرار هذا الاتجاه النزولي. في الوقت نفسه، في حال حدوث تغير مفاجئ في السوق، قد يؤدي ذلك إلى زيادة حساسية الأسعار للزيادات.

على الصعيد الدولي، ورغم زيادة مخزونات النفط، تزيد الولايات المتحدة صادراتها وتُقلل وارداتها. وتظل كندا هي الوجهة الرئيسية لواردات النفط الأمريكية. ويمكن ملاحظة انخفاض كبير في واردات فنزويلا، التي استُبدلت بإمدادات من المكسيك.

النفط. خام غرب تكساس الوسيط (النصف الأول)

المصدر: xStation5