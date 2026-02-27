اقرأ أكثر
٦:١٩ م · ٢٧ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨

27 فبراير 2026 - مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي الكندي

  • ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.6%، وبنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.3%، مما يشير إلى ضغوط تضخمية أقوى من المتوقع على مستوى المنتجين.
  • انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.6% سنويًا في الربع الأخير، وهو أسوأ بكثير من التقديرات البالغة -0.2%، مما يؤكد تباطؤًا اقتصاديًا متفاقمًا.

يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بعد صدور هذه البيانات. وتتناقض القراءة المتساهلة للغاية في كندا مع القراءة المتشددة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

 

دولار أمريكي/دولار كندي (5 دقائق)

 

المصدر: xStation5

٢٧ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٠ م

