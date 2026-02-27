عاجل: انهيار الناتج المحلي الإجمالي في كندا؛ تسارع التضخم لدى المنتجين في الولايات المتحدة 🚨

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.6%، وبنسبة 0.5% على أساس شهري، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.3%، مما يشير إلى ضغوط تضخمية أقوى من المتوقع على مستوى المنتجين.