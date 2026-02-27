افتتاح السوق الأمريكي: ارتفاع أسعار النفط ومؤشر أسعار المنتجين يضغط على وول ستريت 📉 انخفاض أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ردًا على صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين. وجاءت البيانات أعلى بكثير من التوقعات، مما عزز بشكل فوري فكرة استمرار التضخم الجامد وأثار مخاوف من محدودية خيارات التيسير النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وانخفض مؤشر داو جونز 715 نقطة (-1.5%)، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير بنسبة 0.5% على أساس شهري (مقابل 0.3% متوقعة)، بينما قفز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.8% (مقابل 0.3%). وكان هذا المؤشر الأساسي هو الأكثر تأثيرًا على معنويات السوق.

وتتعرض قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات لضغوط متجددة، ويختتم السوق شهر فبراير بأداء ضعيف. ومما زاد من الحذر، خفض بنك يو بي إس تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "معياري"، مشيرًا إلى مخاطر الدولار، وارتفاع التقييمات، والاضطرابات السياسية في واشنطن. في الخلفية، تتصاعد المخاطر الجيوسياسية: التوترات بين باكستان وأفغانستان، واحتمالية تصعيد الموقف ليشمل إيران، وتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أمرت دبلوماسييها وعائلاتهم بإخلاء إسرائيل.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI): +0.5% شهريًا مقابل +0.3% متوقعة؛ مؤشر أسعار المنتجين الأساسي +0.8% شهريًا مقابل +0.3% - مفاجأة إيجابية قوية وإشارة واضحة لمخاطر التضخم.

رد فعل المؤشرات: داو جونز -1.5% (-715 نقطة)، ستاندرد آند بورز 500 -1.1%، ناسداك -1.4%.

التكنولوجيا تحت ضغط مجددًا: إنفيديا -2% (بعد انخفاضها بأكثر من 5% في الجلسة السابقة)، وأمازون أيضًا - المستثمرون أقل رغبة في الانجذاب إلى ضجة الذكاء الاصطناعي والعناوين المتعلقة بـ OpenAI ، ويركزون بدلًا من ذلك على التقييم والمخاطر.

البرمجيات/الأمن السيبراني يتضرر بشدة: سيلزفورس -4%، مايكروسوفت -2%؛ زسكيلر -11% بعد نتائج مخيبة للآمال. تراجعت أسهم شركة CoreWeave بنسبة تقارب 20% بسبب توقعات ضعيفة.

المشاعر السائدة: عزوف تقليدي عن المخاطرة - يُقلّص المستثمرون استثماراتهم أولاً ثم يتساءلون لاحقاً؛ ولا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل (بما في ذلك عمليات تسريح واسعة النطاق في شركة Block ).

ملخص فبراير: مؤشر ناسداك في طريقه لانخفاض يزيد عن 3% شهرياً؛ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 1% تقريباً خلال الشهر، ومؤشر داو جونز انخفض بنسبة 0.3% تقريباً.

بنك يو بي إس بشأن الأسهم الأمريكية: خفض تصنيفها إلى "معياري"، مُشيراً إلى ضعف توقعات الدولار، وارتفاع التقييمات، والاضطرابات السياسية؛ وتتفوق الأسواق غير الأمريكية بشكل واضح في عام 2026 (مؤشر MSCI العالمي باستثناء الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8% تقريباً منذ بداية العام مقابل استقرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقريباً).

US500 (H1)

المصدر: xStation5

يشهد القطاع المالي والبنوك ضعفاً ملحوظاً اليوم، مع مخاوف تتمحور حول انكشاف شركات الاستثمار المباشر على هذه الاستثمارات، واحتمالية إفلاس شركات البرمجيات. وتُعدّ شركتا نتفليكس وديل من أبرز الشركات الصاعدة. في المقابل، تتعرض خدمات البرمجيات وتقنية المعلومات لضغوط متزايدة، ولا تزال شركة إنفيديا تبدو هشة تقنياً.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

نتفليكس / وارنر بروس / باراماونت سكاي دانس: انسحبت نتفليكس من سباق الاستحواذ على وارنر بروس ديسكفري، تاركةً باراماونت سكاي دانس لإتمام صفقة بقيمة 111 مليار دولار. رحّب السوق بهذه الخطوة، حيث ارتفع سهم نتفليكس بنسبة 8% قبل افتتاح السوق، وانخفض سهم وارنر بروس ديسكفري بنسبة 2%، بينما ارتفع سهم باراماونت بنسبة 9%.

لايف نيشن: ارتفعت أسهمها بنسبة 1% بعد أن رفعت شركة روتشيلد آند كو. ريدبيرن تصنيف السهم إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف إلى 193 دولارًا (بزيادة محتملة تبلغ حوالي 22%). يشير المحللون إلى استقرار السهم بعد انخفاض سابق في قيمته، وقوة الطلب (نتائج وتوقعات الربع الرابع)، وتخفيف المخاوف التنظيمية.

بلوك: أعلنت الشركة عن خطط لتقليص أكثر من 4000 وظيفة (حوالي نصف قوتها العاملة). ارتفعت أسهمها بنسبة 19% في التداولات الممتدة، حيث فسّر المستثمرون هذه الخطوة على أنها خطوة حاسمة نحو تحسين الكفاءة.

دولار تري: خفّض سيتي تصنيف السهم من "شراء" إلى "محايد". انخفضت الأسهم بنسبة 2%. ويرى البنك أنه بعد أن تضاعفت قيمة السهم من أدنى مستوياتها، وتداولت بالقرب من السعر المستهدف، أصبح التوازن بين المخاطر والعوائد أكثر توازناً، على الرغم من التقدم المحرز في استراتيجيته متعددة الأسعار.

أمازون / شركات التكنولوجيا الكبرى / أوبن إيه آي: عقب إعلان أوبن إيه آي عن جولة تمويل بقيمة 110 مليارات دولار (مما يعني تقييماً قبل التمويل بقيمة 730 مليار دولار)، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى: أمازون -1%، مايكروسوفت -2%، ميتا -1%. ورغم مشاركة أمازون في جولة التمويل وتوسيع شراكتها متعددة السنوات مع أوبن إيه آي، إلا أن حجم التقييم والنفقات الرأسمالية المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي يبدو أنها تُضعف الحماس على المدى القصير.

المصدر: xStation5