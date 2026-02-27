«شل» تتفاوض مع «أدنوك» لبيع حصة في أستراليا

تجري شركة «شل بي إل سي» محادثات مع «إكس آر جي»، التابعة لأدنوك، وشركات أخرى بشأن حصة أقلية في محطة تصدير الغاز التابعة لها في «الجرف الشمالي الغربي» في غرب أستراليا والتي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار أسترالي (24 مليار دولار أمريكي).

بجانب «إكس آر جي»، ذراع أدنوك للاستثمار في مجال الطاقة، تجري المفاوضات مع شركات أخرى؛ من بينها شركة «ميد أوشن إنرجي»، التي تضم «أرامكو» السعودية ضمن مستثمريها، ولا تزال في مراحلها الأولية.

يشار أنه تُضاعف شركة «شل» استثماراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال هذا وأفادت مصادر في سبتمبر بأن الشركة ستدرس بيع حصتها البالغة 16.67% في مشروع نورث ويست شيلف، وذلك بسبب خطة التحوّل إلى ما يُعرف بمرفق معالجة الغاز برسوم من طرف ثالث؛ حيث يدفع المشترون رسوماً مقابل تسييل الغاز.

من جانبها كانت «شل» قد باعت حصتها في مشروع براوز للغاز الطبيعي المسال عام 2023، والذي كان من شأنه تزويد مشروع «الجرف الشمالي الغربي» بالغاز.

وتدير «وودسايد إنرجي جروب» هذا المشروع، وهي أقدم وأكبر محطة لتسييل الغاز الطبيعي في أستراليا.