عاجل: انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📌

- تقرير بيانات تقييم الأثر البيئي
التغير الأسبوعي في بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي: الحالي: 80 مليار قدم مكعب؛ المتوقع (توقعات XTB): 76 مليار قدم مكعب؛ السابق: 80 مليار قدم مكعب
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادةً طفيفةً في مخزونات الغاز الأمريكية، أعلى من المتوقع، مقارنةً بتوقعات منصة XTB البالغة 76 مليار قدم مكعب، مما يُبرز استمرار فائض المعروض في السوق المحلية. ونتيجةً لذلك، لوحظ انخفاضٌ في سعر الأداة.
