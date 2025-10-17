عاجل: انخفاض طفيف في معدل البطالة في السويد

انخفاض طفيف في معدل البطالة مقارنة بالقراءة السابقة
انخفاض طفيف في معدل البطالة مقارنة بالقراءة السابقة
البيانات الرئيسية:
- معدل البطالة لشهر سبتمبر - الحالي: 8.3%؛ السابق: 8.4%
بلغ معدل البطالة في السويد 8.3% في سبتمبر، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ 8.4%. ورغم أن هذا التغيير طفيف، إلا أنه قد يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة المرتفع يُمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد السويدي.
المصدر: xStation5
ملخص يومي: تصريحات ترامب تُساعد وول ستريت 📈انخفاض المعادن الثمينة
انخفاض مؤشر VIX بنسبة 10% وسط محاولة انتعاش وول ستريت🗽
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل - (17.10.2025)
تصريحات Musalem، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حول الاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية🗽