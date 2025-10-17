اقرأ أكثر
١٠:١٣ ص · ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: انخفاض طفيف في معدل البطالة في السويد

أهم النقاط

انخفاض طفيف في معدل البطالة مقارنة بالقراءة السابقة

البيانات الرئيسية:

  • معدل البطالة لشهر سبتمبر - الحالي: 8.3%؛ السابق: 8.4%

 

بلغ معدل البطالة في السويد 8.3% في سبتمبر، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ 8.4%. ورغم أن هذا التغيير طفيف، إلا أنه قد يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة المرتفع يُمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد السويدي.

 

المصدر: xStation5
١٧ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٠٧ م

