عاجل: انخفاض زوج USDCAD بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك الكندي 📌

- كندا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك العام: الفعلي 2.7% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.6% على أساس سنوي؛ السابق 2.5% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.0% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 2.8% على أساس سنوي؛ السابق 2.6% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع -0.1% على أساس شهري؛ السابق -0.1% على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 2.4% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.3% على أساس سنوي؛ السابق 1.9% على أساس سنوي؛
- متوسط مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 3.2% على أساس سنوي؛ المتوقع 3.0% على أساس سنوي؛ السابق 3.2% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك المخفّض: الفعلي 3.1% على أساس سنوي؛ المتوقع 3.0% على أساس سنوي؛ 3.0% سابقًا على أساس سنوي؛
تسارع معدل نمو مؤشر أسعار المستهلك الكندي إلى 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر (من 1.9%)، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البنزين بأقل من العام الماضي (-4.1% مقابل -12.7% في أغسطس)، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء البنزين إلى 2.6% (من 2.4%). وجاءت زيادة الضغط الصعودي من جولات السفر (-1.3% على أساس سنوي بعد -9.3%؛ +4.6% على أساس شهري) وتسارع تضخم أسعار البقالة (+4.0% على أساس سنوي، مدفوعًا بالخضراوات الطازجة والسكر والحلويات)، والذي قابله جزئيًا تباطؤ في تضخم أسعار الملابس والأحذية (+0.8% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري). وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري.
انخفضت احتمالات خفض بنك كندا لسعر الفائدة في أكتوبر إلى 74% من 86% قبل بيانات التضخم.
