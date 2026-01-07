عاجل: انتعاش مبيعات التجزئة الألمانية (DE40) رغم الانخفاض غير المتوقع في مبيعات التجزئة الألمانية 🇩🇪

الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر:

مبيعات التجزئة في ألمانيا: انخفاض فعلي بنسبة 0.6% شهريًا؛ توقعات بنسبة 0.2% شهريًا؛ النسبة السابقة 0.3% شهريًا؛

مبيعات التجزئة في ألمانيا: ارتفاع فعلي بنسبة 1.1% سنويًا؛ النسبة السابقة 1.6% سنويًا؛

أظهرت البيانات الشهرية انخفاضًا حقيقيًا بنسبة 0.6% في مبيعات التجزئة الألمانية خلال شهر نوفمبر، إلا أن الأسواق حوّلت تركيزها إلى التقديرات السنوية لعام 2025 بأكمله، مما أثار التفاؤل. وارتفعت المبيعات بنسبة 2.4% بالقيمة الحقيقية و3.6% بالقيمة الاسمية في عام 2025، مدعومةً بأداء قوي في النصف الأول من العام. وتفوقت مبيعات التجزئة غير الغذائية والإلكترونية، بينما تراجعت مبيعات المواد الغذائية، مما يُبرز قوة الطلب الاستهلاكي على السلع غير الأساسية.

استعاد مؤشر DE40 زخمه الصعودي بعد ارتداده من المتوسط ​​المتحرك الأسي لعشر ساعات (EMA10، باللون الأصفر). ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) أسفل منطقة ذروة الشراء بقليل، مما يشير إلى أن الارتفاعات قد تكون محدودة. ومع اقتراب الأسعار من مستوى قياسي جديد، قد تتوقف المكاسب الإضافية عند إغلاق الجلسة، خاصةً إذا أثرت البيانات الأمريكية القادمة سلبًا على معنويات المخاطرة.

المصدر: xStation5