٧:٥٠ م · ٤ مارس ٢٠٢٦

عاجل: ارتفاع قوي آخر في مخزونات النفط. سعر خام غرب تكساس الوسيط يقترب من 74 دولارًا.

  • ارتفعت مخزونات النفط بنحو 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقعت السوق زيادة قدرها 3 ملايين برميل. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى زيادة تقارب 16 مليون برميل.
  • مخزونات البنزين: -1.7 مليون برميل (التوقعات: -2.0 مليون برميل؛ التوقعات السابقة: -1.0 مليون برميل)
  • مخزونات المشتقات النفطية: 0.4 مليون برميل (التوقعات: -2.4 مليون برميل؛ التوقعات السابقة: 0.25 مليون برميل)

تُشكل أحدث بيانات الطاقة والتطورات الجيوسياسية صورة معقدة لأسواق النفط:

 

  • مخزونات النفط الخام: شهدت مخزونات النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا آخر، بما يتماشى مع توقعات السوق.
  • مخزونات البنزين: في المقابل، تتجه مخزونات البنزين نحو الانخفاض، مما يشير إلى طلب قوي على الوقود المكرر.
  • علاوة المخاطر الجيوسياسية: على الرغم من بيانات المخزونات المحلية، لا يزال سوق النفط الخام مرتبطًا بشكل أساسي بالتطورات في الشرق الأوسط.
  • حركة الأسعار: يتراجع خام غرب تكساس الوسيط حاليًا نحو مستوى 74 دولارًا للبرميل مع تزايد ثقة السوق في إمكانية حل النزاع في وقت أقرب من الإطار الزمني الذي كان يُخشى منه سابقًا والذي يمتد لعدة أسابيع.
 

 

٦ مارس ٢٠٢٦, ١١:١٥ م

ملخص اليوم: انخفاض المؤشرات والعملات الرقمية وسط ارتفاع أسعار النفط 🚩 ارتفاع الذهب والدولار الأمريكي
٦ مارس ٢٠٢٦, ٩:٥٤ م

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 11% وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط 📈 وارتفع مؤشر VIX مدفوعاً بالخوف في وول ستريت
٦ مارس ٢٠٢٦, ٨:٥١ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (06.03.2026)
٦ مارس ٢٠٢٦, ٥:٣٤ م

ملخص السوق: رأس مال يغادر أوروبا📉
