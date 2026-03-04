الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية إلى 15%

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتحل محل النسبة الحالية البالغة 10%. ويأتي هذا القرار عقب حكم أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا، والذي أبطل برنامج التعريفات السابق، معتبرًا إياه مخالفًا للقانون الساري. وتُعدّ هذه النسبة الجديدة مؤقتة، حيث تتوقع السلطات العودة إلى المستويات السابقة في غضون بضعة أشهر مع تطوير أطر تعريفية أكثر استدامة.

وتتسم التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة بتعدد جوانبها. فبالنسبة للمستهلكين، قد تؤدي التعريفة المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما قد يُضيف ضغوطًا تضخمية قصيرة الأجل. وقد تواجه الشركات العاملة ضمن سلاسل التوريد الدولية ارتفاعًا في تكاليف المواد الخام والمكونات، مما يُجبرها على مراجعة استراتيجيات الشراء، أو تغيير الموردين، أو تحميل العملاء هذه التكاليف. وقد تشهد الأسواق المالية، ولا سيما القطاعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتجارة الدولية، تقلبات وعدم يقين متزايدين.

كما تحمل هذه التعريفة ثقلًا سياسيًا وجيوسياسيًا كبيرًا. فهي تُرسل إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات السياسة التجارية المتاحة، حتى في ظل القيود القانونية، للحفاظ على ميزتها التنافسية. قد يُسرّع المعدل الجديد من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ويدفع الشركاء التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، إلى الدخول في مفاوضات أو النظر في اتخاذ إجراءات انتقامية.

وبنظرة أشمل، يُظهر فرض تعريفة بنسبة 15% عزم الإدارة الأمريكية على حماية مصالحها التجارية والسياسية. فقراراتها لا تُؤثر فقط على الأوضاع الاقتصادية قصيرة الأجل، بل تُؤثر أيضاً على موازين القوى العالمية. وتؤثر التعريفات الجمركية المرتفعة على الأسعار، وتكاليف الشركات، وديناميكيات الأسواق المالية، والعلاقات الدولية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في استراتيجية الولايات المتحدة الاقتصادية والسياسية.