إيران: نظرة عامة على الوضع والتوقعات

الوضع الراهن:
- يدعم السياق الظرفي، وطبيعة الأصول المعنية، ورد إيران، وسلسلة من الأحداث التي سبقت الضربة على إيران وأثناءها، فرضية أن الهدف الرئيسي للعملية الأمريكية الإسرائيلية هو تغيير النظام في إيران.
- لن تتخلى الحكومة الإيرانية الأصولية الدينية عن طموحها في امتلاك أسلحة نووية، وهو هدف تسعى إليه بثبات في السنوات الأخيرة رغم الهجمات المتكررة على بنيتها التحتية.
- في ضوء الانهيار الاقتصادي والمالي المتفاقم في إيران، والذي تعزز بموجة جديدة من الاحتجاجات، شرعت الولايات المتحدة في محاولة للقضاء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ككيان دولة.
- تشير الاستعدادات للحملة، بما في ذلك نشر مجموعات حاملات الطائرات الضاربة ومئات الطائرات المقاتلة (بما فيها منصات متخصصة)، فضلاً عن حجم مخزونات الذخائر المنقولة بين ديسمبر وفبراير، إلى أن المدة المتوقعة للعملية تتراوح بين 4 و12 أسبوعًا تقريبًا.
- مخزون إيران من الصواريخ الباليستية محدود، ويبلغ حوالي بضع مئات من الصواريخ. لا يستطيع النظام الحفاظ على حجم الضربات الحالي، لكنه قادر على تجديد جزء من هذه القدرات تدريجيًا وبشكل مطرد حتى بعد استنفاد المخزونات الحالية. تقع العديد من المنشآت المنتجة لأصول الهجوم الجوي تحت الأرض أو في أماكن مخفية. في عام 2025، سلمت روسيا والصين آلاف الأطنان من المواد الكيميائية الجاهزة المستخدمة في إنتاج الوقود والمتفجرات، وقد تستمران في ذلك على نطاق محدود، بما في ذلك عبر طريق بحر قزوين.
- يبدو أن قدرة إيران على شن ضربات صاروخية باليستية انتقامية تتراجع بوتيرة أسرع مما افترضته حتى التقديرات الأمريكية المتفائلة. من المتوقع أن تنخفض قدرة إيران على شن ضربات صاروخية باليستية إلى الصفر تقريبًا في غضون 14 يومًا من بدء العملية؛ ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة القوات الإيرانية، فإن القضاء على التهديد بشكل قاطع أمر صعب.
- يشير نمط اختيار الأهداف من قبل القوات الإيرانية، بما يتوافق مع التصريحات الأمريكية، إلى أنه تم القضاء على جزء كبير من قيادة الجمهورية الإسلامية أو عزله عن هياكل القيادة. تُنفذ الضربات بطريقة عشوائية وغير مدروسة، مما يُثير قلقًا عامًا واضطرابًا لوجستيًا، إلا أن تأثيرها المادي والعسكري يبقى ضئيلاً.
- تحوّل هيكل القيادة في إيران إلى نمط "الاستقلالية"، حيث يتولى القادة المحليون، المحرومون من التسلسل القيادي، تحديد الأهداف وتنفيذها. يُضعف هذا الوضع قدرة إيران على العمل بفعالية، ويزيد من خطر تصعيد غير متوقع يتجاوز حدود المنطقة.
- تمتلك إيران مخزونات كبيرة من طائرات "شاهد" المسيّرة، يُحتمل أن تتراوح بين مئات وآلاف الوحدات. تُمكّن هذه المخزونات من شنّ ضربات ضد أهداف كبيرة وثابتة/بطيئة الحركة وضعيفة في الخليج العربي لعدة أشهر، كما أن إنتاجها أسهل بكثير من إنتاج الصواريخ الباليستية.
- في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي تستنزف مخزوناتها من صواريخ الدفاع الجوي/الاعتراضية بسرعة. إذا لم تُغيّر الولايات المتحدة نهجها العملياتي أو مشترياتها من أصول الدفاع الجوي، فقد تصل ذخائر الدفاع الجوي المتقدمة إلى مستوى حرج في المنطقة بعد حوالي 20-30 يومًا من القتال. من المرجح أن يؤدي هذا إلى اختراق الدفاعات الجوية التي تعترض حاليًا نحو 90% من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُطلق من إيران.
- استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والمواد التي نشرها البنتاغون، تشير جميع الدلائل إلى أن البحرية الإيرانية قد تلاشت. كما فقدت إيران معظم قواتها الجوية، إن لم يكن جميعها.
المسار المتوقع للعملية:
- بالنظر إلى النية المعلنة والسياق العملياتي، يُرجّح أن يكون السيناريو الأساسي محاولة لتغيير النظام في إيران، بالاعتماد بشكل أساسي على جهود السكان المحليين.
- تُظهر الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي تتجاوز الأهداف العسكرية وعناصر البرنامج النووي، تركيزًا على قادة الجمهورية الإسلامية وجهاز القمع التابع للنظام. ويبدو أن الولايات المتحدة تهدف إلى حرمان الحكومة الإيرانية من القدرة على بسط نفوذها داخل أراضيها ومواصلة قمع الاحتجاجات. وتشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تُقلّصان الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية إلى الحد الأدنى الضروري عمليًا، مما يوحي بأن الحرب تهدف إلى أن تكون قصيرة نسبيًا و/أو لتجنب استعداء المدنيين. بالنظر إلى العدد الكبير من طائرات التسلل الشبحية، وأعمال التخريب العديدة والخطيرة التي وقعت داخل إيران قبل أسابيع من الغزو، يُشير هذا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا شبكة من العملاء على الأرض في إيران، قادرين على تصعيد الاحتجاجات ودعمها بشكل منسق في أوقات وأماكن محددة. وقد يتمكن المتظاهرون، بدعم من قوات العمليات الخاصة، من السيطرة على منشآت حيوية ومراكز حضرية، مما يُؤدي إلى انهيار قدرة الدولة الإيرانية على تنظيم دفاع منظم والحفاظ على السلطة.
- يحتفل الإيرانيون تقليديًا برأس السنة الجديدة في 20 مارس/آذار تحت اسم "نوروز". تاريخيًا، كان هذا التاريخ أيضًا ذريعة للتجمعات وتصعيد الاحتجاجات والمظاهرات. ويأتي بعد يوم واحد من انتهاء شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين. بعد انتهاء الصيام وحلول نوروز، يُتوقع تصاعد الاحتجاجات، وهي احتجاجات لن تتمكن الحكومة الإيرانية في نهاية المطاف من قمعها، مما يُؤدي إلى سقوط الجمهورية الإسلامية. في المرحلة الأخيرة من هذا السيناريو، يُحتمل حدوث غزو/احتلال بري محدود، على سبيل المثال في خوزستان أو حول بندر عباس.
- كما أن التركيبة العرقية لإيران كبيرة وغير متجانسة. فغرب إيران، حيث تركزت الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، يسكنه، من بين آخرين، الأكراد واللور والأذريون. وفي شمال البلاد، يوجد تجمع كبير للمازندرانيين والتركمان. أما الجزء الجنوبي الشرقي، قرب الحدود مع باكستان، فيسكنه البلوش. ولكل من هذه الجماعات تاريخ من الانتفاضات ضد سلطة طهران، وقد أعربت الولايات المتحدة - منذ المراحل الأولى للعملية - عن استعدادها لاستخدام هذه الجماعات ضد الحكومة المركزية الإيرانية.
- ويبقى السؤال الأهم: من سيخلف آيات الله؟ فالمعارضة الإيرانية منقسمة، وضعيفة التنظيم، وضعيفة سياسياً. قد تواجه شخصيات خارجية مثل رضا بهلوي تحديات خطيرة في ولايتها لحكم البلاد، وهو أمر يصعب تقييمه في الوقت الحالي بسبب العزلة الشديدة التي دخلت فيها إيران بعد بدء الاحتجاجات في ديسمبر 2025.
- هناك أيضًا سيناريو مشابه لما حدث في فنزويلا، وتُعد احتمالية حدوثه كبيرة حاليًا، وإن كانت أقل من احتمالية سيناريو "الخط الأساسي" الحالي المتمثل في الإطاحة بالنظام. بعد إقصاء الفاعلين العسكريين والسياسيين المحافظين، قد يصبح من الممكن التوصل إلى شكل من أشكال التسوية على غرار فنزويلا، حيث يبقى النظام في السلطة ولكنه يُجبر على تقديم تنازلات كبيرة. في الوقت الراهن، الاحتمالات محدودة: فقد تم توزيع السلطة فعليًا، وإيران أكبر بكثير وأقوى نسبيًا، ولا تزال شريحة كبيرة من صناع القرار في إيران معادية بشدة للولايات المتحدة. قد يلعب دورٌ محتمل شخصيات عسكرية من خارج الحرس الثوري الإيراني، أو جماعات مُلتفة حول الرئيس أو البرلمان.
التدخل الخارجي:
- من المرجح جدًا أن تشارك القوات الفرنسية والبريطانية في العملية. يمتلك كلا البلدين قوات استكشافية قادرة على بسط نفوذها في المنطقة. للدول الأوروبية مصلحة حيوية في إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.
- إذا اندلعت انتفاضة كردية في غرب إيران، فمن المحتمل أن يكون لتدخل محدود من تركيا، أو حتى سوريا.
- تبقى إيران نفسها معزولة؛ ويظل الدعم الروسي والصيني في معظمه تصريحيًا. وتم تحييد معظم الوكلاء الإيرانيين في المنطقة حتى قبل تصاعد الأعمال العدائية. ولا يزال تهديد الحوثيين في اليمن قائماً، ولكنه محدود حالياً.
من منظور السوق:
- يُعدّ الخليج العربي بالغ الأهمية ليس فقط بسبب النفط والغاز، بل أيضاً بسبب منتجات الهيدروكربونات المكررة والألومنيوم. ففي مضيق هرمز، تُشكّل مصاهر ومصافي الألومنيوم ما يقارب 6-8% من سوق الألومنيوم العالمي، وهو سوق حيوي لصناعات السيارات والطيران، وخاصة في أوروبا.
- ومما يُفاقم الوضع سوءاً في قطاع الطيران، أن جزءاً كبيراً من وقود الطائرات كان يُنتج في منطقة المضيق، وبدأت تظهر نقصاً حاداً في أوروبا وآسيا.
- قد يؤثر التضخم على أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة غير مباشرة. وحتى لو تمكنت أوروبا من احتواء صدمة إمدادات الطاقة، فإن النقص في آسيا سيرفع أسعار المواد الخام والسلع الصناعية المستوردة إلى أوروبا.
- ومن المتوقع أن تهدأ اضطرابات تدفق النفط والغاز والألومنيوم عبر المضيق كلياً أو جزئياً في غضون 3-6 أسابيع تقريباً.
