إيران: نظرة عامة على الوضع والتوقعات

تُظهر الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي تتجاوز الأهداف العسكرية وعناصر البرنامج النووي، تركيزًا على قادة الجمهورية الإسلامية وجهاز القمع التابع للنظام. ويبدو أن الولايات المتحدة تهدف إلى حرمان الحكومة الإيرانية من القدرة على بسط نفوذها داخل أراضيها ومواصلة قمع الاحتجاجات. وتشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تُقلّصان الهجمات على الأهداف المدنية والبنية التحتية إلى الحد الأدنى الضروري عمليًا، مما يوحي بأن الحرب تهدف إلى أن تكون قصيرة نسبيًا و/أو لتجنب استعداء المدنيين. بالنظر إلى العدد الكبير من طائرات التسلل الشبحية، وأعمال التخريب العديدة والخطيرة التي وقعت داخل إيران قبل أسابيع من الغزو، يُشير هذا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا شبكة من العملاء على الأرض في إيران، قادرين على تصعيد الاحتجاجات ودعمها بشكل منسق في أوقات وأماكن محددة. وقد يتمكن المتظاهرون، بدعم من قوات العمليات الخاصة، من السيطرة على منشآت حيوية ومراكز حضرية، مما يُؤدي إلى انهيار قدرة الدولة الإيرانية على تنظيم دفاع منظم والحفاظ على السلطة.