انتعشت أسعار الذهب والفضة بعد عمليات البيع المكثفة 📈

يشهد كل من الفضة (SILVER) والذهب (GOLD) انتعاشًا بعد انخفاضات الأمس. ويسعى المستثمرون إلى إيجاد ملاذات آمنة وتنويع رؤوس أموالهم في ظل تصاعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

قد أدت الإشارات الصادرة من واشنطن وطهران، والتي توحي بأن الصراع لن ينتهي قريبًا، إلى انخفاضات في أسواق الأسهم العالمية.

ومن المرجح أن يستمر التحول المستمر في محافظ المستثمرين نحو الأصول الدفاعية في دعم أسعار كل من الذهب والفضة.

من جهة أخرى، قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعقيد جهود البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية؛ إذ يتوقع السوق حاليًا أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده في 18 مارس.

في الوقت نفسه، تستمر عوامل هيكلية، مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وعدم استقرار السياسة النقدية، والحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، في دعم الطلب طويل الأجل على المعادن النفيسة.