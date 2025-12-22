اقرأ أكثر
١١:٠٩ ص · ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: ارتفاع طفيف في سعر صرف GBPUSD بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

GBP/USD
فوركس
-
-

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على أساس سنوي: 1.3% (المتوقع: 1.3%، السابق: 1.3%)

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على أساس ربع سنوي: 0.1% (المتوقع: 0.1%، السابق: 0.1%)

 

جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات، إلا أن الجنيه الإسترليني ارتفع بعد صدورها، مما قد يشير إلى أن جزءًا من السوق توقع تعديلات أقل في قراءة الناتج المحلي الإجمالي. من الناحية النظرية، ينبغي أن تكون البيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي داعمة لسياسة نقدية أكثر تحفظًا، مما يزيد من احتمالية اتباع البنك المركزي سياسة أكثر تحفظًا، لذا لا توجد مفاجآت هنا، ويبدو أن القراءة لم يكن لها تأثير يُذكر على تغيير هذه التوقعات. مع ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بعد صدورها.

 

 

