التقويم الاقتصادي - الأنظار كلها متجهة نحو تقرير الوظائف غير الزراعية (06.03.2026)

يتضمن جدول البيانات الاقتصادية اليوم أحد أهم التقارير لهذا الشهر: تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ورغم أن تركيز المشاركين في السوق لا يزال منصباً بشكل أساسي على التطورات في الشرق الأوسط، إلا أن صدور بيانات قوية اليوم قد يُضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن الجدير بالذكر أن تقرير الوظائف غير الزراعية السابق فاجأ الجميع بارتفاعه الملحوظ رغم التوقعات المتشائمة، وأن أحدث تقرير صادر عن شركة ADP قد بلغ أعلى مستوى له منذ عدة أشهر.
الجدول الزمني الاقتصادي:
- 10:00 صباحًا (بتوقيت غرينتش) منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 (النهائي): التقدير: 1.3% سنويًا (السابق: 1.4% سنويًا)
- 1:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) الولايات المتحدة الأمريكية - الوظائف غير الزراعية (فبراير): التقدير: 60 ألفًا (السابق: 130 ألفًا)
- 1:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) الولايات المتحدة الأمريكية - معدل البطالة (فبراير): التقدير: 4.3% (السابق: 4.3%)
- 1:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) الولايات المتحدة الأمريكية - متوسط الأجر بالساعة (فبراير): التقدير: 3.7% سنويًا (السابق: 3.7% سنويًا)
- 1:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات التجزئة (فبراير): التقدير: -0.3% شهريًا (السابق: 0.0% شهريًا)
- 1:30 ظهرًا (بتوقيت غرينتش) الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات التجزئة الأساسية (فبراير): التقدير: 0.1% شهريًا (السابق: 0.0% شهريًا)
