التقويم الاقتصادي - الأنظار كلها متجهة نحو تقرير الوظائف غير الزراعية (06.03.2026)

يتضمن جدول البيانات الاقتصادية اليوم أحد أهم التقارير لهذا الشهر: تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ورغم أن تركيز المشاركين في السوق لا يزال منصباً بشكل أساسي على التطورات في الشرق الأوسط، إلا أن صدور بيانات قوية اليوم قد يُضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن الجدير بالذكر أن تقرير الوظائف غير الزراعية السابق فاجأ الجميع بارتفاعه الملحوظ رغم التوقعات المتشائمة، وأن أحدث تقرير صادر عن شركة ADP قد بلغ أعلى مستوى له منذ عدة أشهر.

الجدول الزمني الاقتصادي: