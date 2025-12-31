عاجل: إشارات متضاربة من الولايات المتحدة: انخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية

التغير الأسبوعي في مخزونات الوقود:
- مخزونات النفط الخام: القراءة الحالية (التوقعات: -0.9 مليون برميل؛ القراءة السابقة: 0.4 مليون برميل)
- مخزونات البنزين: القراءة الحالية (التوقعات: 1.9 مليون برميل؛ القراءة السابقة: 2.86 مليون برميل)
- مخزونات المشتقات النفطية: القراءة الحالية (التوقعات: 2.2 مليون برميل؛ القراءة السابقة: 0.2 مليون برميل)
ما أهمية هذه البيانات؟
تُعد بيانات مخزونات الوقود الأسبوعية في الولايات المتحدة مهمة لأنها تعكس الوضع الحقيقي للعرض والطلب في سوق النفط والوقود في أكبر اقتصاد في العالم. تؤثر التغيرات في مخزونات النفط الخام بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث يشير انخفاض المخزونات عادةً إلى زيادة الطلب أو انخفاض العرض، مما يدعم ارتفاع الأسعار. تساعد مخزونات البنزين في تقييم طلب المستهلكين، خاصةً خلال فترات زيادة السفر، بينما تعكس مخزونات المشتقات النفطية حالة الصناعة والنقل والاقتصاد بشكل عام. غالباً ما يؤدي نشر هذه البيانات إلى تقلبات قصيرة الأجل في سوق النفط، ويؤثر على أسهم الطاقة، فضلاً عن معنويات المستثمرين بشكل عام.
تُظهر البيانات المنشورة تبايناً واضحاً في تغيرات مخزونات الوقود الأمريكية. فقد انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.93 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر بكثير من المتوقع (-0.9 مليون برميل)، وذلك على عكس الزيادة السابقة البالغة 0.4 مليون برميل، مما قد يشير إلى زيادة الطلب أو محدودية العرض. في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.84 مليون برميل، متجاوزة التوقعات (1.9 مليون برميل) والقراءة السابقة (2.86 مليون برميل)، مما يشير إلى ضعف الطلب الاستهلاكي الحالي على الوقود. وبالمثل، زادت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 4.98 مليون برميل، متجاوزة التوقعات (2.2 مليون برميل) والمستوى السابق (0.2 مليون برميل) بشكل ملحوظ، مما قد يشير إلى تباطؤ الطلب من قطاعي الصناعة والنقل. بشكل عام، ترسل البيانات إشارة مختلطة لسوق النفط، مدعومة بانخفاض مخزونات النفط الخام ولكنها مثقلة بزيادة حادة في مخزونات المنتجات المكررة
