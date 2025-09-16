عاجل: استقرار EURUSD بعد بيانات الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي 📌

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية لشهر سبتمبر:

القراءة الفعلية ٢٦.١؛ التوقعات ٢٠.٣؛ القراءة السابقة ٢٥.١؛

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية الألمانية لشهر سبتمبر:

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: القراءة الفعلية ٣٧.٣؛ التوقعات ٢٥.٣؛ القراءة السابقة ٣٤.٧؛

الظروف الحالية لمؤشر ZEW : القراءة الفعلية -٧٦.٤؛ التوقعات -٧٥.٠؛ القراءة السابقة -٦٨.٦؛

أبرزت بيانات ZEW الألمانية انخفاضًا حادًا في الظروف الاقتصادية الحالية، إلا أن ثقة المستثمرين بشأن التوقعات تحسنت بشكل كبير، متجاوزةً التوقعات عند ٣٧.٣ مقابل ٢٦.٣ المتوقعة. قد يدعم هذا التحسن في المعنويات، خاصةً بعد انخفاض الشهر السابق، موقف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في إبقاء سياسته النقدية ثابتة خلال الربع الأخير من العام.

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي لشهر يوليو:

الإنتاج الصناعي: الفعلي ١.٨٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ١.٧٪ على أساس سنوي؛ السابق ٠.٧٪ على أساس سنوي؛

الإنتاج الصناعي: الفعلي ٠.٣٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق -٠.٦٪ على أساس شهري؛

أظهر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يوليو انتعاشًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة ٠.٣٪ على أساس شهري بعد أن كان -٠.٦٪ مُعدّلًا في يونيو. وشملت المكاسب معظم الفئات، بما في ذلك السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية، بينما انخفض إنتاج الطاقة بشكل ملحوظ بنسبة ٢.٩٪. وتشير الأرقام إلى بعض الاستقرار في النشاط الصناعي على الرغم من استمرار التحديات.

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف: