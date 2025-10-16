مجموعة Multiply تُعلن عن صفقة اندماج كبرى مع 2PointZero وGhitha بقيمة 120 مليار درهم

التركيز سيكون على الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، والاستدامة

في خطوة استراتيجية بارزة ضمن مشهد الاستثمار في أبوظبي، أعلنت مجموعة Multiply عن خطط للاستحواذ على شركتي 2PointZero وGhitha Holding عبر صفقة تبادل أسهم، مما يؤدي إلى إنشاء كيان استثماري جديد مدرج في السوق بقيمة تقارب 120 مليار درهم، يمتد نشاطه عبر 85 دولة.

وجاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس إدارة Multiply على المقترح، حيث سيتم إعادة تسمية الكيان المندمج باسم 2PointZero Group PJSC، مع استمرار إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). ومع ذلك، لا تزال الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول منتصف نوفمبر 2025.

هيكلة جديدة لتعزيز الكفاءة والنمو

تتضمن الصفقة إصدار أسهم جديدة لرفع رأس مال Multiply من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليار درهم، مما يتيح توحيد أصول القطاعات المتنوعة تحت مظلة واحدة تشمل: الطاقة، التعدين، الخدمات المالية، الأغذية، التنقل، اللوجستيات، التعبئة والتغليف، الأزياء، الإعلام والجمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة "القابضة" (IHC)، التي تمتلك الشركات الثلاث، لتوحيد أبرز شركاتها الاستثمارية في كيان قوي من الجيل الجديد، يجمع بين القدرات الاستراتيجية والخبرة ورأس المال ضمن قطاعات حيوية لنمو الاقتصاد المستقبلي.

كيان استثماري متعدد القطاعات واسع الانتشار

من خلال اندماج 2PointZero، تُضيف Multiply إلى محفظتها أصولًا قابلة للتوسع في الطاقة والتعدين والخدمات المالية، ما يدعم طموحاتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التحول الطاقي وتمكين الذكاء الاصطناعي.

أما Ghitha Holding، فتُعزز من الحضور القوي في مجال الزراعة وإنتاج الأغذية على نطاق واسع، من الزراعة إلى المعالجة والتوزيع، بما يتماشى مع أهداف الأمن الغذائي الوطني وجهود الاستدامة في المنطقة.

وسينتج عن دمج هذه القدرات كيان متنوع الأنشطة، يجمع بين الأسواق الصناعية والاستهلاكية، مع تركيز واضح على التحولات العالمية مثل الطاقة النظيفة، سلاسل الإمداد المستقلة، والرقمنة.

رؤية القيادة واستراتيجية التحول

وصف سيد بشار شعيب، رئيس مجلس إدارة Multiply، الصفقة بأنها "تطور طبيعي" لاستراتيجية المجموعة، وتهدف إلى بناء كيانات استثمارية عالمية قادرة على تحقيق الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال شعيب:

"هذه الصفقة تُعزز من المنصات التي بنيناها، وتمنحنا الحجم اللازم لاستهداف فرص إقليمية وعالمية أكبر."

من جانبها، وصفت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ Multiply، الاندماج بأنه "التقاء الرؤية والغرض ورأس المال والمواضيع المستقبلية والفرق المتميزة."

وأضافت:

"نهدف إلى التوسع العضوي وغير العضوي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق القيمة، وتقديم عوائد طويلة الأجل للمساهمين."

وأكدت أن استراتيجية Multiply تظل مركزة على أصول قابلة للنمو، عالية الأداء، وتخضع لتحولات تكنولوجية ونمو مدفوع بالاستدامة.

الخطوات القادمة

أكدت Multiply أن هيكل تبادل الأسهم تم تصميمه لضمان عدالة التقييم بين جميع الكيانات المشاركة، مع دعم استراتيجيتها في التوسع المستدام والتكامل الاستراتيجي. ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل النهائية بعد الانتهاء من الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين.

وبعد اكتمال الصفقة، ستوسع الشركة عملياتها بشكل كبير في مجالات الطاقة، التعدين، والأغذية، مما يعزز مواءمتها مع الاتجاهات العالمية التي تُشكل مستقبل الأسواق الصناعية والاستهلاكية.

سيُعاد إطلاق Multiply تحت اسم 2PointZero Group PJSC، لتُشكل أحد أبرز الكيانات الاستثمارية المدرجة في المنطقة، برؤية مستقبلية تتماشى مع التطور الاقتصادي العالمي والتحول الرقمي المستدام.