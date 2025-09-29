عاجل: ثقة الاقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي أعلى بقليل من التوقعات! 📈

الساعة ١١:٠٠ - مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو (سبتمبر):

مؤشر الثقة الاقتصادية: ٩٥.٥ (المتوقع: ٩٥.٢، السابق: ٩٥.٢)

مؤشر ثقة المستهلك: -١٤.٩ (المتوقع: -١٤.٩، السابق: ١٥.٥)

مؤشر ثقة القطاع الصناعي: -١٠.٣ (المتوقع: -١٠.٩، السابق: -١٠.٣)

مؤشر ثقة قطاع الخدمات: ٣.٦ (المتوقع: ٣.٧، السابق: ٣.٦)

كانت بيانات اليوم حول المعنويات في منطقة اليورو أفضل بشكل عام من التوقعات، مما يُفسر على أنه إشارة إلى تحسن المناخ الاقتصادي بعد أشهر من الضعف. هناك بعض علامات الاستقرار في القطاع الصناعي وبين المستهلكين، على الرغم من أنه لا يزال من الصعب الحديث عن انفراجة واضحة، حيث لا يزال الشعور العام سلبيًا. وسط التحسن الطفيف في قطاعات أخرى، يبرز قطاع الخدمات، الذي لم يؤكد هذا الاتجاه الإيجابي، وكان أداؤه أضعف، مما يشير إلى استمرار اختلال التوازن في الاقتصاد. يشير هذا إلى أن مسار الخروج من التباطؤ الحالي سيكون طويلًا وعرضة للاضطرابات، خاصة إذا بدأ ضعف الخدمات يؤثر على سوق العمل والاستهلاك.

لم يُثر نشر بيانات المعنويات في منطقة اليورو رد فعل كبير في الأسواق. لا تزال مؤشرات الأسهم والعملات الرئيسية مستقرة. ينظر المستثمرون إلى قراءات اليوم على أنها تأكيد على استمرار المناخ الاقتصادي، وإن كان أقل تشاؤمًا.