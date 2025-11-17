حصاد الأسواق (17.11.2025)

- تشهد مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ جلسة متباينة. حيث انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.50% و0.70%، وارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.45%، وانخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.50%.
- في سوق العملات الأجنبية، التقلبات محدودة. تقتصر تحركات معظم أزواج العملات على نطاق 0.15% +/-. ويشهد الدولار الأمريكي انتعاشًا، مرتفعًا بنسبة 0.15%.
- تحدث رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بحذر عن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى أن البيانات لا تبرر ذلك بعد. حاليًا، لا يتوقع السوق سوى احتمال بنسبة 43.9% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.
- حذر أولي رين، من البنك المركزي الأوروبي، من أن التضخم قد ينخفض إلى ما دون هدف 2% بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وتباطؤ نمو الأجور؛ ولا يُستبعد خفض سعر الفائدة في ديسمبر، لكن المخاطر متبادلة. تُعدّ طوكيو حزمةً تتجاوز قيمتها 17 تريليون ين ياباني لتخفيف تكاليف المعيشة ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات؛ ومن المتوقع موافقة الحكومة عليها يوم الجمعة.
- انخفضت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% على أساس سنوي (أفضل من المتوقع -2.4%) بسبب ضعف الصادرات والاستهلاك، ويرتبط ذلك جزئيًا بالرسوم الجمركية ولوائح الإسكان الجديدة. ومن التفاصيل الإيجابية زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.0%.
- دخلت أربع سفن مُسلحة تابعة لخفر السواحل الصيني لفترة وجيزة المياه التي تديرها اليابان بالقرب من جزر متنازع عليها. أصدرت الصين تحذيرات سفر ودراسة بشأن اليابان؛ وتُرسل طوكيو دبلوماسيًا رفيع المستوى إلى بكين لاستقرار العلاقات.
- أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن استثمار جديد بقيمة تقارب 4.3 مليار دولار أمريكي في شركة ألفابت، مما يجعلها عاشر أكبر محفظة استثمارية للشركة.
- ترفع سامسونج أسعار الذواكر بنسبة 30-60% - حيث ارتفعت أسعار عقود ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للخوادم (وخاصةً DDR5) بشكل كبير بسبب النقص الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
- صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن وزارة الخارجية تعتزم تصنيف كارتل صنز (الذي يُزعم أن مادورو يقوده) منظمة إرهابية. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تُجري محادثات مع مادورو، حتى مع تنامي الوجود العسكري الأمريكي بالقرب من فنزويلا.
التقويم الاقتصادي: إنفيديا ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء
حصاد الأسواق (19.11.2025)
ملخص يومي: وول ستريت تحاول التعافي 📈أمازون ومايكروسوفت تحت ضغط روتشيلد وشركاه ريدبورن
تصريحات باركين، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الاقتصاد الأمريكي 🗽انخفاض EURUSD إلى 1.157