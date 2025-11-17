حصاد الأسواق (17.11.2025)

حذر أولي رين، من البنك المركزي الأوروبي، من أن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون هدف 2% بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وتباطؤ نمو الأجور؛ ولا يُستبعد خفض سعر الفائدة في ديسمبر، لكن المخاطر متبادلة. تُعدّ طوكيو حزمةً تتجاوز قيمتها 17 تريليون ين ياباني لتخفيف تكاليف المعيشة ودعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات؛ ومن المتوقع موافقة الحكومة عليها يوم الجمعة.