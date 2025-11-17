التقويم الاقتصادي: التضخم من كندا والناتج المحلي الإجمالي من سويسرا 🔎

جدول الاقتصاد الكلي اليوم خفيف نسبيًا. ستكون الإصدارات الرئيسية هي تقرير الناتج المحلي الإجمالي من سويسرا وقراءة مؤشر أسعار المستهلك من كندا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون خطابات ثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - ويليامز، وكاشكاري، ووالر - محل اهتمام. وقد أدت التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات إلى انخفاض توقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم إلى 46% حاليًا. وقد تُبقي المزيد من التصريحات المتشددة هذا الاتجاه قائمًا.

الجدول الاقتصادي:

٨:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): ٠.١٪ سابقًا على أساس ربع سنوي؛

٨:١٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة دي غيندوس، محافظ البنك المركزي الأوروبي

٩:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة بوبا مودرير الألمانية

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي

١:٢٠ مساءً بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - كلمة مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا

١:٣٠ مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ سابقًا ٢.٤٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٠.٢٪ على أساس شهري؛ سابقًا ٠.١٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: سابقًا ٢.٨٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 0.2% سابقًا على أساس شهري؛

متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك: متوقع 3.1% على أساس سنوي؛ سابقًا 3.2% على أساس سنوي؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك لشهر نوفمبر:

المتوقع 6.10؛ سابقًا 10.70؛

2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة ويليامز، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين، عضو البنك المركزي الأوروبي

6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة كاشكاري، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - كلمة والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي