اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

  • مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.2%
  • مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%

بيانات مؤشر أسعار المنتجين:

  • مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7%
  • مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
  • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.6%
  • مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.1%
 

 

جاءت بيانات مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ في زخم الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، رغم ثبات المبيعات المستثنية لقطاع النقل عند مستويات متوافقة مع التوقعات. في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً متماشياً مع التوقعات على الأساس الشهري والسنوي، بينما سجلت القراءة الأساسية تباطؤاً طفيفاً. تعكس هذه المعطيات مزيجاً من ضعف إنفاق المستهلكين مع بقاء الضغوط التضخمية معتدلة، ما قد يدعم نهجاً حذراً من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ٢:٣٤ م

مخطط اليوم - EURUSD (28.11.2025)
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١:٣١ م

مؤشر DE40: تراجع طفيف لمؤشر DAX قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني 📌انتعاش بورصة دويتشه بعد استحواذ محتمل على مجموعة Allfunds
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٣٧ ص

تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٦ م

ملخص يومي: غياب وول ستريت يحد من نشاط السوق

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات