عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.2%
- مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
بيانات مؤشر أسعار المنتجين:
- مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.7%
- مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.3%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.8%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: 2.6%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.1%
جاءت بيانات مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ في زخم الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر، رغم ثبات المبيعات المستثنية لقطاع النقل عند مستويات متوافقة مع التوقعات. في المقابل، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً متماشياً مع التوقعات على الأساس الشهري والسنوي، بينما سجلت القراءة الأساسية تباطؤاً طفيفاً. تعكس هذه المعطيات مزيجاً من ضعف إنفاق المستهلكين مع بقاء الضغوط التضخمية معتدلة، ما قد يدعم نهجاً حذراً من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
