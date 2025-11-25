إفتتاح الأسواق الأمريكية: ناسداك تحت ضغط من Nvidia و AMD 📌أسهم Alphabet عند أعلى مستوى لها على الإطلاق

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، متأثرةً بتدهور المعنويات في قطاع أشباه الموصلات، حيث انخفضت أسهم AMD وNvidia وTSMC عقب ورود تقارير تفيد باختيار Meta Platforms لشرائح TPU AI من Google لتطبيقها مستقبلًا بدلًا من Nvidia. بدأ السوق في احتساب خطر حقيقي بتراجع هيمنة شركات أشباه الموصلات العملاقة. كما ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الكلية لتقييم مدى استمرار التفاؤل بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد اليوم، متأثرًا ببيانات اقتصادية كلية ضعيفة. وجاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) دون التوقعات في القراءات الأساسية، وتراجعت ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر بشكل غير متوقع، عقب مبيعات تجزئة مخيبة للآمال.

تُعدّ شركتا Nvidia وAMD الأضعف أداءً في السوق الأمريكية اليوم، بينما تواصل أوراكل تراجعها. وتشهد أسهم علي بابا (BABA.US) انخفاضًا رغم أرباحها القوية.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

انخفض سهم إنفيديا ( NVDA ) بنسبة 6% بعد ورود تقارير تفيد بأن ميتا بلاتفورمز تُجري محادثات لإنفاق مليارات الدولارات على رقائق الذكاء الاصطناعي من جوجل، مما يُشير إلى أن الشركة الرائدة في مجال البحث تتقدم على منافسيها في سوق مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الأكثر ربحية. وارتفع سهم ألفابت ( GOOGL ) بنسبة 4% عند الافتتاح، مُقتربًا من تقييم سوقي يبلغ 4 تريليونات دولار.

ارتفع سهم مجموعة علي بابا ( BABA ) بنسبة 4.1% بعد إعلانها عن نمو فاق التوقعات في قطاعها الرئيسي للخدمات السحابية، مما يُبرز الطلب المتزايد على قوة الحوسبة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي في الصين.

ارتفع سهم أمينتوم هولدينجز ( AMTM ) بنسبة 8.4% بعد أن أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات عن إيرادات مُعدّلة للربع الرابع نمت بنسبة 10% على أساس سنوي وتجاوزت التوقعات.

ارتفع سهم برينكر إنترناشونال ( EAT ) بنسبة 2% بعد أن رفع جون تاور، محلل سيتي، توصيته للشركة المُشغّلة لمطاعم تشيليز وماجيانو من محايد إلى شراء. ارتفعت أسهم سانديسك ( SNDK ) بنسبة 1.1% بعد اختيارها لتحل محل مجموعة إنتربابليك في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

قفزت أسهم سبوتيفاي ( SPOT ) بنسبة 4.1% بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة تخطط لرفع أسعار الاشتراكات في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل.

ارتفعت أسهم سيمبوتيك ( SYM ) بنسبة 13% بعد إصدار توقعات إيرادات للربع الأول فاقت متوسط ​​تقديرات المحللين.

ارتفعت أسهم زووم كوميونيكيشنز ( ZM ) بنسبة 5.1% بعد أن فاقت نتائجها للربع الثالث التوقعات. كما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

المصدر: xStation5

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي

مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد (أكتوبر): 88.7 نقطة، مقابل 93.5 نقطة متوقعة؛ 94.6 نقطة سابقة

مؤشر ريتشموند للتصنيع (أكتوبر): -15 نقطة، مقابل -5 نقاط متوقعة؛ 4 نقاط سابقة

مبيعات التجزئة (سبتمبر):

البيانات الرئيسية: 0.2% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.4% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.6% على أساس شهري سابقًا

البيانات الأساسية: 0.3% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.3% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.6% على أساس شهري سابقًا

باستثناء البنزين/المركبات: 0.1% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.4% على أساس شهري؛ التوقعات: 0.6% على أساس شهري سابقًا

تضخم أسعار المنتجين (سبتمبر):

مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): 2.7% مقابل توقعات 2.7%، سابقًا 2.7%

مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): 0.3% مقابل توقعات 0.3%، سابقًا -0.1%

مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء/الطاقة/النقل) (سنويًا): توقعات 2.7%، سابقًا 2.8%

مؤشر أسعار المنتجين (باستثناء الغذاء/الطاقة/النقل) (شهريًا): توقعات 0.2%، سابقًا 0.3%

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنويًا): توقعات 2.7%، سابقًا 2.8%

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهريًا): توقعات 0.2%، سابقًا -0.1%

المصدر: xStation5