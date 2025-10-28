عاجل: ثقة المستهلكين الألمان أقل من التوقعات من مؤشر GFK

من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر توقعات الدخل بمقدار 12.8 نقطة ليصل إلى 2.3. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التوقعات الاقتصادية من -1.4 إلى موجب 0.8.