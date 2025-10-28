اقرأ أكثر
١١:٠٨ ص · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: ثقة المستهلكين الألمان أقل من التوقعات من مؤشر GFK

أهم النقاط
  • مؤشر ثقة المستهلك الألماني الصادر عن مؤسسة GfK أضعف بكثير من المتوقع

مؤشر ثقة المستهلك الألماني (GFK): -24.1 (توقعات -22، السابق -22.5 (بيانات من معهد أبحاث السوق (GFK) ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق (NIM)).

 

  • من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر توقعات الدخل بمقدار 12.8 نقطة ليصل إلى 2.3. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن مؤشر التوقعات الاقتصادية من -1.4 إلى موجب 0.8.
  • ووفقًا لبيانات (GFK): "إن استمرار التوترات الجيوسياسية، وتجدد مخاوف التضخم، وتزايد المخاوف بشأن الأمن الوظيفي، تُضعف الآمال في انتعاش ثقة المستهلك على المدى القصير".
