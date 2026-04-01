١٦:٢٠ · ١ أبريل ٢٠٢٦

عاجل: تقرير ADP الأمريكي أعلى من المتوقع، وردود فعل مؤشر الدولار الأمريكي

تقرير ADP الأمريكي (تغير التوظيف في القطاع الخاص): 62 ألفًا مقابل 40 ألفًا متوقعة؛ ارتفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص في تقرير ADP في مارس/آذار بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي.

  • ارتفع مستوى التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 62 ألفًا (تقديرات +40 ألفًا) في مارس/آذار مقابل 66 ألفًا (بعد التعديل) في فبراير/شباط، وفقًا لمعهد أبحاث ADP ومختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي.
  • تراوحت التقديرات بين 33 ألفًا و96 ألفًا، بحسب 25 خبيرًا اقتصاديًا.
  • ارتفعت وظائف إنتاج السلع بمقدار 30 ألفًا.
  • ارتفعت وظائف تقديم الخدمات بمقدار 32 ألفًا.

ارتفعت العقود الآجلة للدولار الأمريكي (USDIDX) بعد صدور التقرير.

 

المصدر: xStation5

