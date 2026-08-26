عاجل: تقرير مخزونات النفط يُظهر زيادة أقل بكثير من المتوقع

البيانات الرئيسية من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

مخزونات النفط الخام: +0.095 مليون برميل (التوقعات: +1.5-1.9 مليون برميل؛ معهد البترول الأمريكي: +4.2 مليون برميل)

مخزونات البنزين: -2.536 مليون برميل (التوقعات: -1 مليون برميل)

مخزونات المقطرات: -2.228 مليون برميل (التوقعات: -1.7 مليون برميل)

مخزونات كوشينغ: +1.176 مليون برميل

معدل تشغيل المصافي: 97.4% (+0.2 نقطة مئوية مقابل انخفاض متوقع قدره 0.5 نقطة مئوية)

إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام: 13.843 مليون برميل يوميًا (+13 ألف برميل يوميًا)

واردات النفط الخام: -435 ألف برميل يوميًا

تتراوح مخزونات النفط الخام ضمن النطاق المتوقع لخمس سنوات، إلا أن سوق الوقود لا يزال يعاني من شحّ كبير. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التعليق

أشار أحدث تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول مخزونات النفط الخام إلى استمرار الطلب القوي على الوقود، وفي الوقت نفسه، إلى زيادة أقل بكثير في مخزونات النفط الخام، ليس فقط مقارنةً بتوقعات السوق، بل أيضاً مقارنةً بتقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس.

ومع ذلك، كان أبرز ما جاء في التقرير هو الانخفاض الحاد في مخزونات المنتجات المكررة. فقد كان فقدان مخزونات البنزين بأكثر من 2.5 مليون برميل، ومخزونات المقطرات بـ 2.2 مليون برميل، أكبر بكثير من المتوقع، مما زاد من حدة النقص الحاصل أصلاً في مخزونات الوقود النهائي. وقد حدث هذا الانخفاض على الرغم من النشاط المكثف للمصافي، حيث ارتفع معدل تشغيلها بشكل غير متوقع إلى 97.4%، مسجلاً أعلى مستوياته الموسمية على ساحل الخليج. وهذا دليل على استمرار الطلب القوي الذي يتجاوز الطاقة الإنتاجية الحالية لقطاع التكرير الأمريكي.

عادت أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب طفيفة حتى قبل بدء جلسة التداول في الولايات المتحدة، واستمرت في الارتفاع بعد نشر بيانات المخزونات. ويمكن ملاحظة رد فعل واضح في سوق الوقود، حيث تشهد العقود الآجلة للديزل والبنزين توسعاً ملحوظاً في هوامش الربح المرتفعة أصلاً (فروق أسعار التكرير) مقارنةً بأسعار النفط.

يشهد سوق النفط الخام انتعاشاً بنحو دولارين عن أدنى مستوى له خلال اليوم، على الرغم من تأكيدات دونالد ترامب بأن الوضع تحت السيطرة، والأسعار تتراجع بشكل واضح. المصدر: xStation5