عاجل: تقرير تشالنجر: تسريح العمال في أكتوبر وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا 📌

12:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - تخفيضات وظائف تشالنجر لشهر أكتوبر:
- العدد الفعلي 153.07 ألف؛ العدد السابق 54.064 ألف؛
أعلن أصحاب العمل في الولايات المتحدة عن تسريح 153,074 وظيفة في أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 175% على أساس سنوي، مما رفع عدد حالات التسريح السنوية إلى أكثر من 1.09 مليون، وهو أعلى رقم خلال أكتوبر منذ عام 2020 وأكبر إجمالي في أكتوبر منذ عام 2003. وتُعزى هذه التخفيضات بشكل رئيسي إلى خفض التكاليف، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وضعف الطلب، وتأثير "DOGE" على الوظائف الفيدرالية والوظائف في القطاعات الفرعية، مع تخفيضات كبيرة بشكل خاص في قطاعات التخزين والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والخدمات والمنتجات الاستهلاكية والمنظمات غير الربحية. كما شهد شهر أكتوبر عددًا كبيرًا بشكل غير معتاد من إعلانات التسريح المنفصلة للربع الأخير، على الرغم من أن الشركات عادةً ما تتجنب التخفيضات في موسم العطلات بسبب سوء الأداء. وفي الوقت نفسه، انخفض التوظيف المخطط له إلى 488,077 حتى الآن هذا العام - وهو أدنى مستوى منذ عام 2011 - مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل وتوقعات ضعيفة للتوظيف الموسمي لعام 2025.
