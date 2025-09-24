اقرأ أكثر

عاجل: توقعات الأعمال تنخفض بشكل غير متوقع في ألمانيا📉 زوج العملات EURUSD ينخفض

١٢:٠٣ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - توقعات الأعمال الألمانية لشهر سبتمبر:

  • القراءة الفعلية 89.7؛ التوقعات 92.0؛ السابقة 91.6؛

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - التقييم الحالي الألماني لشهر سبتمبر:

  • القراءة الفعلية 85.7؛ التوقعات 86.5؛ السابقة 86.4؛

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر مناخ الأعمال الألماني لمعهد إيفو لشهر سبتمبر:

  • القراءة الفعلية 87.7؛ التوقعات 89.3؛ السابقة 89.0؛

 

المصدر: xStation5

أخبار الأسواق

25.09.2025
١٠:٠٩ م

