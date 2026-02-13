مخطط اليوم: تقلبات حادة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حاليًا عند مستوى 153.50 تقريبًا، مع تقلبات سعرية ملحوظة. ولا يزال السوق شديد الحساسية للتطورات في كل من الولايات المتحدة واليابان. ويفقد الين الياباني دوره كعملة ملاذ آمن، وأي تصريحات من أعضاء بنك اليابان أو بيانات اقتصادية كلية صادرة قد تؤدي إلى تحركات حادة في سعر الزوج.

المصدر: xStation5

العوامل الرئيسية المؤثرة على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

سياسة بنك اليابان والإجراءات الحكومية

يواصل بنك اليابان عملية تطبيع أسعار الفائدة، لكن ردود فعل السوق لا تزال متقلبة. أدت تصريحات مستشارة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لتعيين مؤيدين لسياسة التضخم في المناصب الشاغرة القادمة في مجلس إدارة بنك اليابان، إلى إضعاف الين في البداية، مما سمح لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالارتفاع نحو 153.30. ومع ذلك، أدت تصريحات لاحقة متشددة من عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تامورا، إلى تعزيز الين، مما أدى إلى تقلبات حادة في الزوج.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي

لا يزال المستثمرون ينتظرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي قد يحدد اتجاه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على المدى القصير. قد تدعم قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الأقوى من المتوقع الدولار، بينما قد تحد البيانات الأضعف من ارتفاع الزوج. تشهد تقلبات الأسعار على المدى القصير حاليًا حجمًا كبيرًا، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق قبل صدور هذا البيان المهم.

معنويات السوق وظروف تجنب المخاطر

لا يزال حذر المستثمرين مرتفعًا. لا يُرجّح تجنّب المخاطرة كفة الين في هذه الحالة، إلا أن العملة تتأثر بشدة بأي تحركات من الولايات المتحدة أو اليابان. ولا يزال تقلب الزوج مرتفعًا، ويتجنب المتداولون اتخاذ مراكز طويلة الأجل قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك.

السيناريوهات المحتملة على المدى القصير: قد تدفع بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى ما فوق 154، ما يُعزز الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

قد تؤدي قراءات مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة في الولايات المتحدة إلى انتعاش سريع للين وانخفاضه إلى ما دون 153.00.

حاليًا، قد يتذبذب الزوج بشكل ديناميكي في نطاق 153.00-154.00، وذلك تبعًا لردود فعل السوق على البيانات الاقتصادية الكلية وتصريحات بنك اليابان.

يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تقلبات عالية، حيث يتفاعل الين بشكل ديناميكي مع التطورات السياسية والاقتصادية الكلية. ويتداول الزوج حاليًا حول مستوى 153.50، لكن اتجاهه على المدى القصير سيعتمد على صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وإشارات أخرى من اليابان.