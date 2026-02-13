اقرأ أكثر
عاجل: انخفاض حاد في أسعار النفط وسط شائعات عن زيادة إنتاج أوبك 🚨

ترى بعض دول أوبك+ أن زيادة إنتاج النفط قد تستأنف في أبريل، إذ تعتبر المخاوف من فائض المعروض في السوق مبالغًا فيها. ولم يتخذ التحالف بقيادة السعودية وروسيا قرارًا بعد، ولم تبدأ المحادثات الرسمية قبل اجتماع الأول من مارس. ووفقًا لبلومبيرغ، قد يتوقف القرار النهائي على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران أو التوصل إلى اتفاق نووي معها.

وتُعدّ هذه المعلومات مفاجئة، إذ كان يُعتقد على نطاق واسع حتى وقت قريب أن أوبك ستكتفي بالحفاظ على مستوى الإنتاج في المستقبل القريب.

 

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل حاد بعد دقائق قليلة من نشر معلومات منظمة أوبك. المصدر: xStation

