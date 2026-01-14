عاجل: US100 يتراجع 0.5% قبل صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية وقراءات الاقتصاد الكلي 🚨

قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة وقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، تبدو معنويات المستثمرين تجاه مؤشرات الأسهم الأمريكية بعيدة كل البعد عن التفاؤل. فعلى الرغم من البيانات الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس، تجاهلتها الأسواق إلى حد كبير، وأغلقت الأسهم على انخفاض. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 0.5%، بينما ارتفع مؤشر تقلبات السوق (VIX) بنحو 3%. وإذا لم يتمكن مؤشر US100 من استعادة مستوى 25,800 نقطة سريعًا، فقد يواجه المضاربون على الصعود صعوبة في الحفاظ على زخم الصعود على المدى القريب. وقد تراجع المؤشر أربع مرات مؤخرًا قرب مستوى 26,000 نقطة، وانخفض الآن دون متوسطين متحركين رئيسيين، وهما المتوسطان المتحركان الأسيان لـ 50 و200 فترة؛ ويتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 35، على الرغم من أنه لم يدخل بعد منطقة ذروة البيع.

وبعد إعلان نتائج الأرباح، انخفضت أسهم ويلز فارجو بنحو 1.5%، بينما ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا ارتفاعًا طفيفًا. حتى الآن، جاءت نتائج البنوك مخيبة للآمال بالنسبة لوول ستريت، حيث انخفض سهم جيه بي مورغان بأكثر من 4% أمس. ويتجه التركيز الآن إلى الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش (بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة)، وفي وقت لاحق من بعد الظهر، حوالي الساعة 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش، قد تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن الرسوم الجمركية. إضافةً إلى ذلك، قد تتفاعل الأسواق بحساسية مفرطة مع أي سيناريو يتضمن تدخلًا أمريكيًا في إيران، مما سيرفع المخاطر الجيوسياسية العامة وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير. قد تُعقّد هذه الخلفية مسار الاحتياطي الفيدرالي، مما يُعزز الحجة الداعية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. من جهة أخرى، قد يؤدي تجاوز مستوى 28,000 نقطة إلى موجة صعود أخرى.

المصدر: xStation5