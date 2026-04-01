عاجل: يُظهر مؤشر مديري المشتريات أن التوسع مستمر لكن الضغوط التضخمية تتصاعد

صدمة تضخمية (الأسعار المدفوعة: 78.3 مقابل 73.0): هذه هي الخلاصة الرئيسية للتقرير. ترتفع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ منتصف عام 2022. يُعد هذا الضغط السعري الشديد (السلع الأساسية، والتعريفات الجمركية) مؤشرًا خطيرًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، مما يؤجل الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة المحتمل، على الرغم من أن السوق لا تتوقع سوى احتمال بنسبة 20-30% لرفع الفائدة هذا العام.