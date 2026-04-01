عاجل: يُظهر مؤشر مديري المشتريات أن التوسع مستمر لكن الضغوط التضخمية تتصاعد

يشير المؤشر الرئيسي البالغ 52.7 (مقابل 52.5 المتوقعة و52.4 السابقة) إلى الشهر الثالث على التوالي من التوسع، لكن التفاصيل الداخلية للتقرير تُضعف حماس السوق.
- صدمة تضخمية (الأسعار المدفوعة: 78.3 مقابل 73.0): هذه هي الخلاصة الرئيسية للتقرير. ترتفع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ منتصف عام 2022. يُعد هذا الضغط السعري الشديد (السلع الأساسية، والتعريفات الجمركية) مؤشرًا خطيرًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، مما يؤجل الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة المحتمل، على الرغم من أن السوق لا تتوقع سوى احتمال بنسبة 20-30% لرفع الفائدة هذا العام.
- انتعاش مستدام (مؤشر مديري المشتريات الرئيسي: 52.7): تجاوز قطاع التصنيع بشكل قاطع ركود عام 2025. تمنح مرونة الاقتصاد الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أوسع للحفاظ على سياسته النقدية التقييدية.
- تراجع زخم الطلب (الطلبات الجديدة: 53.5): بينما لا تزال الطلبات تنمو، فقد تباطأت وتيرتها مقارنةً بشهر فبراير (55.8). يشير هذا إلى أن الموجة الأولى من التفاؤل وإعادة التخزين مع بداية العام الجديد بدأت تتلاشى.
- ضعف الطلب على العمالة (التوظيف: 48.7%): على الرغم من ارتفاع الإنتاج، لا يزال القطاع يعاني من انكماش في التوظيف (أقل من 50%). قد تتجه الشركات نحو الأتمتة أو خفض تكاليف العمالة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المواد.
يُشير هذا التقرير بوضوح إلى توجه متشدد، خاصةً فيما يتعلق بالتضخم. من المتوقع أن يدعم النمو القوي والارتفاع الكبير في تكاليف المدخلات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما يُؤثر سلبًا على تقييمات شركات التكنولوجيا (مؤشر US100). وقد أصبح سيناريو "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" أكثر ترجيحًا.
بالطبع، يتأثر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالأمل في انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريبًا. ويُشير انخفاض المخاطر إلى تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، بينما تجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستوى 1.16 مرة أخرى، مخترقًا خط الاتجاه الهابط.
