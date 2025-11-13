اقرأ أكثر
١١:٤٠ ص · ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: زوج العملات USDCHF لا يتفاعل بشكل كبير مع قراءة مؤشر أسعار المنتجين السويسري

USD/CHF
فوركس
-
-

 

07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

 

  • مؤشر أسعار المنتجين: انخفاض فعلي بنسبة 1.7% على أساس سنوي؛ انخفاض سابق بنسبة 1.8% على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المنتجين: انخفاض فعلي بنسبة 0.3% على أساس شهري؛ توقعات بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس شهري؛ انخفاض سابق بنسبة 0.2% على أساس شهري؛

 

جاءت بيانات تضخم المنتجين في سويسرا أضعف بشكل ملحوظ من المتوقع على أساس شهري. على الرغم من أن الفرنك السويسري لم يتفاعل كثيرًا في البداية مع هذا الإصدار، إلا أنه شهد تراجعًا ملحوظًا في زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري خلال الساعة الماضية.

 

المصدر: xStation 

