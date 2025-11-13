عاجل: زوج العملات USDCHF لا يتفاعل بشكل كبير مع قراءة مؤشر أسعار المنتجين السويسري

07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:
- مؤشر أسعار المنتجين: انخفاض فعلي بنسبة 1.7% على أساس سنوي؛ انخفاض سابق بنسبة 1.8% على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المنتجين: انخفاض فعلي بنسبة 0.3% على أساس شهري؛ توقعات بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس شهري؛ انخفاض سابق بنسبة 0.2% على أساس شهري؛
جاءت بيانات تضخم المنتجين في سويسرا أضعف بشكل ملحوظ من المتوقع على أساس شهري. على الرغم من أن الفرنك السويسري لم يتفاعل كثيرًا في البداية مع هذا الإصدار، إلا أنه شهد تراجعًا ملحوظًا في زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري خلال الساعة الماضية.
المصدر: xStation
ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن تغيرات المخزونات
إفتتاح الأسواق الأمريكية : US100 يبدأ محاولة انتعاش 🗽أسهم ميكرون تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق📈