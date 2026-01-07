ملخص اليوم: ألفابت تدعم وول ستريت 🗽 انخفاض في أسعار النفط والمعادن الثمينة والعملات الرقمية

شهدت الأسواق الأوروبية جلسة متباينة، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.9%، بينما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.7%. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي دون تغيير، وظل مؤشر WIG20 متصدراً للأسواق الإقليمية، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 1.6% خلال اليوم، ونحو 3.5% منذ بداية العام، مما يعكس آمالاً في السوق بإنهاء الحرب في أوكرانيا هذا العام.

حافظت المؤشرات الأمريكية على مكاسبها، وإن كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد سجل ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.5%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 0.5%. وبرزت شركات البرمجيات خلال اليوم، محققة مكاسب واسعة، لكن شركة ألفابت ( GOOGL.US ) كانت الأبرز بارتفاعها بنسبة 3%.

تعتزم واشنطن تسريع نشر المركبات ذاتية القيادة، الأمر الذي قد يفيد شركة وايمو، وبالتالي جوجل بشكل غير مباشر. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تطوير معالج TorchTPU ، الذي ينافس معالجات إنفيديا، ويحقق نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 نجاحاً ملحوظاً. جددت الصين نصيحتها للشركات المحلية بتعليق مشترياتها من رقائق Nvidia H200 ، إلا أن سعر السهم لم يتأثر وبقي قرب 190 دولارًا، بانخفاض طفيف.

خارج نطاق أسهم ألفابت، ارتفعت أسهم إنتل بعد إعلانها عن منتج جديد موجه للألعاب، كما حققت أسهم إيلي ليلي تقدمًا في سعيها لتنويع أعمالها من خلال الاستحواذ على شركة Ventyx Biosciences ، حيث تقترب أسهمها من أعلى مستوياتها التاريخية.

تشير البيانات الأمريكية الأخيرة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي في بداية عام 2026. وانخفضت فرص العمل المتاحة في تقرير JOLTS بنحو 700 ألف وظيفة على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي بلغت 7.14 مليون وظيفة مقابل 7.64 مليون وظيفة متوقعة. وانخفضت طلبات المصانع بنسبة 1.2% مقابل 1.1% متوقعة.

في الوقت نفسه، جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات ( ISM ) أعلى بكثير من التوقعات عند 52 مقابل 49، وارتفع التوظيف في القطاع الخاص وفقًا لبيانات ADP بمقدار 41 ألف وظيفة مقابل 50 ألف وظيفة متوقعة، وانخفاض قدره 32 ألف وظيفة سابقًا. أدى النمو القوي في مخزونات البنزين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى تعويض أثر انخفاض مخزونات النفط الخام، مما ضغط على أسعار النفط التي انخفضت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، مقتربةً من أدنى مستوياتها المحلية. ويُظهر السوق بشكل متزايد تزايدًا في تقدير مخاطر ضعف الطلب ووفرة العرض.

وتدعم عوامل مثل شراء صناديق السلع، والجفاف في السهول الكبرى بالولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية، وانخفاض الصادرات عبر البحر الأسود، والتوقعات بزيادة الواردات من الصين، أسعار المنتجات الزراعية في بداية عام 2026. وتشهد أسعار القمح وفول الصويا والذرة انتعاشًا بعد انخفاضات حادة.

يتعرض سوق المعادن النفيسة لضغوط هبوطية، حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 1% تقريبًا، والفضة بنسبة 5% تقريبًا، والبلاتين بنسبة 6%. ويبدو هيكل التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة أكثر ملاءمة للذهب منه للفضة، على الرغم من أن الرافعة المالية الإجمالية والمركز المفتوح كبيران، مما قد يدعم التقلبات قصيرة الأجل.

يفقد البيتكوين زخمه الصعودي، متراجعًا إلى 91 ألف دولار، وغير قادر على تجاوز مستوى 95 ألف دولار تقريبًا، وهو مستوى بالغ الأهمية بالنسبة لتجار جاما - إذ أن تجاوزه سيدفعهم إلى وضع جاما سلبي، مما يجبرهم على شراء البيتكوين بأسعار أعلى. ولا تزال الصورة العامة للسوق هبوطية على الرغم من عمليات الشراء القياسية لصناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية الفورية منذ أكتوبر.