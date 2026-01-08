اقرأ أكثر
١١:٠٨ ص · ٨ يناير ٢٠٢٦

عاجل: ارتفعت طلبات المصانع الألمانية بشكل غير متوقع في نوفمبر

ارتفعت طلبات المصانع الألمانية في نوفمبر، بينما توقع الاقتصاديون انخفاضها:

 

  • ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 5.6% شهريًا (التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.0%) في نوفمبر مقارنةً بأكتوبر، بعد تعديلها إلى انخفاض بنسبة 1.6% (أكتوبر: انخفاض بنسبة 2.0% إلى 0.5%).
  • تراوحت تقديرات وزارة الاقتصاد بين 0.5% و1.0%؛ بينما بلغ النمو في أكتوبر 3.8% سنويًا (التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7%).
  • باستثناء طلبات الجملة، ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 0.4% شهريًا.
  • سجلت طلبات المصانع الإجمالية أسرع وتيرة نمو شهري منذ ديسمبر 2024.

 

 

