عاجل: ارتفعت طلبات المصانع الألمانية بشكل غير متوقع في نوفمبر

ارتفعت طلبات المصانع الألمانية في نوفمبر، بينما توقع الاقتصاديون انخفاضها:
- ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 5.6% شهريًا (التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.0%) في نوفمبر مقارنةً بأكتوبر، بعد تعديلها إلى انخفاض بنسبة 1.6% (أكتوبر: انخفاض بنسبة 2.0% إلى 0.5%).
- تراوحت تقديرات وزارة الاقتصاد بين 0.5% و1.0%؛ بينما بلغ النمو في أكتوبر 3.8% سنويًا (التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7%).
- باستثناء طلبات الجملة، ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 0.4% شهريًا.
- سجلت طلبات المصانع الإجمالية أسرع وتيرة نمو شهري منذ ديسمبر 2024.
