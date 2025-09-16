عاجل: زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات العمل من المملكة المتحدة 📌

الساعة ٧:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر يوليو:

متوسط ​​الدخل بدون المكافآت: ٤.٨٪ فعلي؛ ٤.٨٪ متوقع؛ ٥.٠٪ سابقًا؛

معدل البطالة: ٤.٧٪ فعلي؛ ٤.٧٪ متوقع؛ ٤.٧٪ سابقًا؛

التغير في التوظيف: ٢٣٢ ألفًا فعليًا على أساس شهري؛ ٢٢٠ ألفًا متوقعًا على أساس شهري؛ ٢٣٨ ألفًا سابقًا على أساس شهري؛

مؤشر متوسط ​​الدخل + المكافآت: ٤.٧٪ فعلي؛ ٤.٧٪ متوقع؛ ٤.٦٪ سابقًا؛

التغير في عدد المطالبين بإعانات البطالة لشهر أغسطس:

١٧.٤ ألفًا فعليًا؛ ١٥.٣ ألفًا متوقعًا؛ -٣٣.٣ ألفًا سابقًا؛

تراجعت مؤشرات سوق العمل في المملكة المتحدة: انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات بمقدار 125 ألفًا على أساس سنوي خلال شهري مايو ويوليو، وانخفضت تقديرات أوائل أغسطس بمقدار 127 ألفًا على أساس سنوي لتصل إلى 30.3 مليونًا (تقديرات مؤقتة). ارتفع معدل التوظيف تدريجيًا إلى 75.2%، وارتفع معدل البطالة إلى 4.7%، وانخفض معدل الخمول إلى 21.1%. وانخفضت الشواغر الوظيفية للمرة الثامنة والثلاثين على التوالي لتصل إلى 728 ألفًا؛ وبلغ عدد وظائف القوى العاملة 36.8 مليون وظيفة (بانخفاض 182 ألفًا منذ مارس، بزيادة 139 ألف وظيفة على أساس سنوي)، بينما بلغ عدد وظائف القطاع العام 6.17 مليون وظيفة (بزيادة 75 ألف وظيفة على أساس سنوي). وظل نمو الأجور ثابتًا - بمعدل سنوي 4.8%، وإجمالي 4.7% على أساس سنوي - مما يعني مكاسب حقيقية بنسبة 0.7%/0.5% على مؤشر أسعار المستهلك (أو 1.2%/1.0% على مؤشر أسعار المستهلك).